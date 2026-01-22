Экс-россиянка Самоделкина вошла в топ-10 после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Сборная Японии выступает в женском одиночном катании без своего многолетнего лидера – Каори Сакамото. Но это не помешало именно представительницам данной страны занять все места в промежуточной тройке лидеров.

Возглавила таблицу Ами Накаи, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне и уже выиграла серебро финала Гран-при. Она с помаркой выполнила тройной аксель – единственный элемент повышенной сложности, разрешенный в короткой программе женщин. Другие фигуристки не заходили на этот прыжок ультра-си.

Чисто Накаи выполнила каскад из тройных лутца и тулупа, а также сольный тройной риттбергер. Она получила лучшую техническую оценку в короткой программе. Суммарно же более 70 баллов набрала только Юна Аоки, которая выполнила каскад из тройных лутца и риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

Тройку лидеров замкнула Монэ Тиба – победительница чемпионата четырех континентов 2024 г. Бронзовая медалистка последнего чемпионата мира упала на тройном лутце, допустив недокрут, а чисто выполнила каскад из тройных флипа и тулупа и двойной аксель. Получить место в тройке японке во многом помогла лучшая оценка за компоненты.

Впрочем, отставание сразу нескольких фигуристок от Тибы минимально. Четвертой идет канадка Габриэль Дэйлман, которая вернулась в спорт после почти трехлетней паузы из-за проблем со здоровьем. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командном турнире проигрывает Тибе менее 0,4 балла.

Следом подряд идут фигуристки, также имеющие медали чемпионата четырех континентов. Топ-5 замыкает действующий бронзовый призер Сара Эверхардт из США. Шестой идет чемпионка 2023 г. Ли Хэ Ин из Южной Кореи. За ней – действующая серебряная медалистка Брэди Теннелл из США.

Единственная бывшая россиянка в женском турнире – Софья Самоделкина. Она занимает промежуточное девятое место, уступая также американке Старр Эндрюс. Представительница Казахстана чисто выполнила двойной аксель, но получила снижение за другие прыжковые элементы. На тройном лутце зафиксировали неясное ребро, а на тройном тулупе (в каскаде с тройным флипом) – недокрут. Впрочем, ученица Рафаэля Арутюняна сохраняет шансы на медали и уж точно может превзойти результат прошлого сезона, когда стала седьмой.

Топ-10 в женском одиночном катании после короткой программы: