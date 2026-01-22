Экс-россиянка Самоделкина вошла в топ-10 после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Партнерский проект
На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который принимает Пекин, открылась соревновательная программа. В первый день в борьбу вступили представители сразу трех дисциплин. Подводим промежуточные итоги турнира.
Сборная Японии выступает в женском одиночном катании без своего многолетнего лидера – Каори Сакамото. Но это не помешало именно представительницам данной страны занять все места в промежуточной тройке лидеров.
Возглавила таблицу Ами Накаи, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне и уже выиграла серебро финала Гран-при. Она с помаркой выполнила тройной аксель – единственный элемент повышенной сложности, разрешенный в короткой программе женщин. Другие фигуристки не заходили на этот прыжок ультра-си.
Чисто Накаи выполнила каскад из тройных лутца и тулупа, а также сольный тройной риттбергер. Она получила лучшую техническую оценку в короткой программе. Суммарно же более 70 баллов набрала только Юна Аоки, которая выполнила каскад из тройных лутца и риттбергера, двойной аксель и тройной флип.
Тройку лидеров замкнула Монэ Тиба – победительница чемпионата четырех континентов 2024 г. Бронзовая медалистка последнего чемпионата мира упала на тройном лутце, допустив недокрут, а чисто выполнила каскад из тройных флипа и тулупа и двойной аксель. Получить место в тройке японке во многом помогла лучшая оценка за компоненты.
Впрочем, отставание сразу нескольких фигуристок от Тибы минимально. Четвертой идет канадка Габриэль Дэйлман, которая вернулась в спорт после почти трехлетней паузы из-за проблем со здоровьем. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командном турнире проигрывает Тибе менее 0,4 балла.
Следом подряд идут фигуристки, также имеющие медали чемпионата четырех континентов. Топ-5 замыкает действующий бронзовый призер Сара Эверхардт из США. Шестой идет чемпионка 2023 г. Ли Хэ Ин из Южной Кореи. За ней – действующая серебряная медалистка Брэди Теннелл из США.
Единственная бывшая россиянка в женском турнире – Софья Самоделкина. Она занимает промежуточное девятое место, уступая также американке Старр Эндрюс. Представительница Казахстана чисто выполнила двойной аксель, но получила снижение за другие прыжковые элементы. На тройном лутце зафиксировали неясное ребро, а на тройном тулупе (в каскаде с тройным флипом) – недокрут. Впрочем, ученица Рафаэля Арутюняна сохраняет шансы на медали и уж точно может превзойти результат прошлого сезона, когда стала седьмой.
Топ-10 в женском одиночном катании после короткой программы:
В этой дисциплине на турнир заявились 15 дуэтов. Действующие чемпионы канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в Пекин не приехали. Не выступают на этих соревнованиях и американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс – победители трех последних чемпионатов мира.
Впрочем, даже при отсутствии сильнейшей пары гегемоном в ритм-танце стала сборная США. Представители этой страны заняли первые три места. Лидерами стали Эмилия Зингас и Вадим Колесник, которым менее полутора баллов проиграли Кэролайн Грин и Майкл Парсонс. Уна и Гейдж Брауны отстают значительнее и с большей вероятностью будут претендовать на бронзу, чем на другие медали.
Близки к потенциальному попаданию на пьедестал канадцы Алисия Фаббри и Пол Айер. Другие дуэты набрали менее 70 баллов и вряд ли смогут прорваться в призовую тройку. Единственный экс-россиянин среди участников – Бойсангур Датиев. Фигурист чеченского происхождения родился в Кирове, а выступает за Казахстан вместе с Гаухар Наурызовой. Они тренируются в группе бывшего российского и испанского фигуриста Кирилла Халявина. Наурызова и Датиев показали лучший результат сезона (52,39), но заняли только 12-е место.
Топ-10 после ритм-танца:
Действующие чемпионы Као Миура и Рюити Кихара не приехали в Пекин. В отсутствие лидеров сборной Японии явными фаворитами выглядели Суй Вэньцзинь и Хань Цун. Действующие олимпийские чемпионы возобновили карьеру после трехлетней паузы. Сезон складывается для них непросто, но на домашнем турнире пара стартовала сильно.
Суй и Хань выполнили тройную подкрутку четвертого уровня, параллельный тройной тулуп и тройной флип через выброс. Китайцы получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты и показали свой лучший результат. Отрыв в более чем четыре балла от ближайших преследователей позволяет им подходить к произвольной программе очевидными претендентами на золото.
Более 70 баллов также набрали японцы Юна Нагаока / Сумитада Моригути и американцы Алиса Ефимова / Миша Митрофанов. Их разделяет лишь 0,1 балла. Ефимова – чемпионка Универсиады-2019 под российским флагом в паре с Александром Коровиным. Также она представляла Финляндию и Германию.
Сам Коровин также выступает на чемпионате четырех континентов. Он катается за Филиппины с Исабеллой Гамес. В короткой программе их дуэт занял последнее 11-е место. Еще один бывший россиянин – Даниил Паркман. Он также выступал за Грузию с Анастасией Метелкиной (победила на недавнем чемпионате Европы с Лукой Берулавой), а теперь представляет США вместе с Кэти Макбит.
Наконец, уроженка Москвы Анастасия Голубева катается за Австралию с Гектором Гиотопулосом Муром. В короткой программе их дуэт показал восьмой результат и расположился сразу за Макбит и Паркманом.
Результаты в парном катании после короткой программы:
В пятницу будут разыграны первые комплект медалей – у женщин и в танцах на льду. Полное расписание чемпионата четырех континентов 2026 г. и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.