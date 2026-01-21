Ведомости
Рекордный призовой фонд будет разыгран на Esports World Cup 2026

Крупный киберспортивный чемпионат
Руслан Ипполитов
Источник: Esports World Cup
Источник: Esports World Cup

Esports World Cup Foundation (EWCF), организатор крупнейшего в мире киберспортивного чемпионата Esports World Cup, объявил призовой фонд предстоящих соревнований: в 2026 году он составит рекордные $75 млн (более 5,8 млрд руб.). Чемпионат пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 6 июля по 23 августа 2026 г.

Более 2 000 игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию, примут участие в 25 турнирах по 24 дисциплинам в течение семи недель, чтобы определить следующих чемпионов как по каждой отдельной игре, так и единого клубного соревнования Esports World Cup Club Championship.

Российские команды и игроки в составе международных клубов традиционно показывают высочайшие результаты на EWC. Так, в прошлом году:

  • Команда клуба Team Spirit по Dota 2 с четырьмя россиянами в составе стала чемпионом турнира по этой игре. Второе место заняла команда клуба Team Falcons, за которую также выступал россиянин Станислав Malr1ne Поторак. Третье место завоевала команда PARIVISION – тоже с четырьмя играющими россиянами;
  • Клуб Virtus.prо занял 4-5 место в общем клубном зачете EWC Club Championship 2025;
  • Команда клуба Twisted Minds по PUBG с тремя россиянами стала чемпионом в своей дисциплине;
  • Команда Team Falcons по Counter-Strike 2 со звёздным россиянином Ильей m0NESY Осиповым в составе заняла третье место в дисциплине.

«Рекордный призовой фонд отражает эволюцию EWC как соревнования высшего уровня и ключевого мультидисциплинарного события в глобальной экосистемекиберспорта. Уже третий год подряд турнир проводится в масштабном формате, объединяющем разные дисциплины, и собирает лучших игроков, клубы, игры и международное сообщество болельщиков в рамках единого календаря, задающего ритм всему киберспортивному сезону», – говорится в релизе.

Ральф Райхерт, генеральный директор Esports World Cup Foundation:

«Мы представили призовой фонд, способный буквально изменить жизнь победителя, чтобы поддержать главных действующих лиц киберспорта самих кибератлетов. А также клубы, за которые те выступают, ведь эти организации инвестируют в своих игроков из года в год. EWC отличается от любого другого чемпионата в том числе благодаря Club Championship соревнованию между клубами за титул абсолютного чемпиона, чьи игроки и команды завоевали наибольшее число трофеев и призовых мест на EWC».

В 2026 г. EWC Club Championship – флагманское междисциплинарное соревнование EWC – распределит $30 млн между 24 лучшими клубами, что на $3 млн больше по сравнению с прошлым годом. Клуб-победитель получит $7 млн, при этом увеличенные призовые будут распределены и между остальными клубами, занявшими верхние позиции. В прошлом году судьба титула решилась только в финальную неделю соревнований, когда на победу продолжали претендовать сразу семь клубов.

Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит $39 млн. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков, включая MVP каждого турнира и награду Jafonso Award для игроков или клубов, выигравших чемпионат дисциплины после выхода на EWC через Last Chance Qualifier, а также через квалификационные турниры, проводимые партнерскими издателями и организаторами в преддверии основного события EWC 2026 в Эр-Рияде.

Наряду с призовым фондом EWCF продолжит реализацию программ поддержки экосистемы, включая EWCF Club Partner Program и систему квалификаций Road to EWC. В 2026 г. программа партнерства с клубами вновь охватит 40 ведущих киберспортивных организаций мира, а издательские лиги, турниры и комьюнити-соревнования станут основой единого календаря квалификаций Road to EWC, обеспечивая игрокам и клубам чёткие пути отбора на соревнования в Эр-Рияде.

24 соревновательные дисциплины, включая новые для EWC Fortnite и Trackmania, соберут на сцене EWC 2026 в Эр-Рияде лучшие клубы и звездных игроков этим летом.

В линейку киберспортивных игр EWC 2026 входят: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Chess, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, TEKKEN 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.

Соревнования EWC 2026 будут идти в течение семи недель на нескольких аренах Эр-Рияда, что позволит проводить чемпионаты по разным дисциплинам параллельно в рамках скоординированного расписания, призванного улучшить зрительский опыт и показатели просмотра по всему пулу игр.

Рекордный призовой фонд опирается на знаковый успех Esports World Cup 2025. Во второй год проведения EWC охватил 750 млн зрителей по всему миру и собрал 350 млн часов просмотров при пиковом одновременном онлайне в 7,98 млн зрителей во время турнира League of Legends на EWC ’25. Трансляции велись на 28 платформах через 97 вещательных партнёров и более чем 800 каналов на 35 языках. В 25 турнирах по 24 дисциплинам приняли участие более 2 000 игроков, представлявших около 200 клубов из более чем 100 стран. В Эр-Рияде EWC и сопутствующий фестиваль за семь недель посетили более 3 млн человек. Глобальными амбассадорами Esports World Cup в прошлом году выступили Криштиану Роналду и Магнус Карлсен, музыкальным хейдлайнером — Post Malone.

Новое