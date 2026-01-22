Клиенты PARI ставят на «Астон Виллу» против «Фенербахче» в Лиге Европы

22 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сыграют «Фенербахче» и «Астон Вилла». Встреча пройдет на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне игры, а также рассказали о ставках своих клиентов.

В день матча эксперты оценивают шансы обеих команд как примерно равные, отдавая незначительное преимущество турецкому клубу. Сделать ставку на победу «Фенербахче» можно по коэффициенту 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Успех «Астон Виллы» при этом котируется за 2.95 (около 32%). На ничью в линии установлен коэффициент 3.50, что эквивалентно 27%.

В свою очередь, клиенты PARI считают явным фаворитом встречи английскую команду. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 80% приходится на победу «Астон Виллы», тогда как на «Фенербахче» сделано около 17%. Доля ничьей составляет лишь 3%.

По оценке экспертов, команды способны забить в матче по меньшей мере три мяча на двоих — поставить на это можно по коэффициенту 1.80. В случае обратного исхода сыграет ставка за 2.00. Заключить пари на то, что команды смогут пробить тотал больше 3.5 голов, можно за 2.75. Вероятность обмена голами оценена котировкой 1.65, тогда как в случае противоположного варианта сыграет пари за 2.20.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче считаются футболисты «Астон Виллы» Олли Уоткинс (2.70) и Морган Роджерс (3.20), а также колумбийский нападающий «Фенербахче» Джон Дуран (3.00), еще только в прошлом сезоне защищавший цвета бирмингемского клуба.

Самая крупная ставка на матч среди клиентов PARI составляет 106 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 5.73, куда включил и пари на то, что английский клуб не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.56. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 501 380 рублей.



Команды подходят к сегодняшнему матчу в разном положении и с разными турнирными задачами. «Астон Вилла» наряду с «Лионом» и «Мидтьюлланном» составляют тройку лучших команд общего этапа ЛЕ. У каждой из них по пять побед и одному поражению и по 15 набранных очков. По оценке экспертов, бирмингемцы в состоянии побороться как за первую строчку в таблице (3.20), так и за победу в Лиге Европы в целом (4.40).

У «Фенербахче» ситуация несколько иная: прямо сейчас с 11-ю набранными очками (три победы, две ничьих и одно поражение) турки занимают 12-е место в таблице. Наиболее вероятной перспективой для команды Доменико Тедеско станет борьба за попадание в восьмерку сильнейших (4.00). Что касается общих перспектив в Лиге Европы, то даже выход в финал (11.00) станет для «Фенербахче» большим достижением.