Клиенты PARI уверены в победе «Ромы» над «Штутгартом» в Лиге Европы

22 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сыграют «Рома» и «Штутгарт». Встреча пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценке аналитиков, «Рома» — фаворит матча. Ставки на победу команды Джан Пьеро Гасперини принимаются с коэффициентом 2.05, что соответствует 47% вероятности. Поставить на успех немецкого клуба можно за 3.45 (примерно 27%), а на ничью — за 3.60 (26%).

Клиенты PARI уверены в победе «Ромы». На успех итальянцев приходится около 90% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 5% сделано на «Штутгарт», еще приблизительно 5% — на ничью.

По оценке букмекеров, матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.82, а обратный исход доступен за 1.98. Если забьют и «Рома», и «Штутгарт», сыграет ставка за 1.70. Заключить пари на то, что одна из команд не забьет, можно с котировкой 2.10.

«Рома» набрала 12 очков в первых шести турах и занимает десятую позицию в турнирной таблице. На победу римлян в Лиге Европы дают коэффициент 8.00, а на то, что команда Гасперини окажется в топ-8 по итогам общего этапа, можно сделать ставку за 2.35.

У «Штутгарта» в активе также 12 очков, команда занимает девятую позицию. На чемпионство «швабов» можно поставить с коэффициентом 22.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа в восьмерке сильнейших, предлагают котировку 2.70.