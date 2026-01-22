Ведомости
СКА впервые в текущем регулярном сезоне КХЛ обыграет «Спартак», считают аналитики PARI

Полный расклад перед главным матчем игрового дня
Валентин Васильев

22 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

По оценке букмекеров, у СКА больше шансов набрать очки. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.20, что составляет 43% вероятности. Поставить на победу красно-белых можно по коэффициенту 2.80 (34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа СКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.75 (55%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.10 (45%). 

Клиенты PARI верят в успех столичной команды в основное время. На победу спартаковцев приходится около 53% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 39% сделано в пользу петербуржцев, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок примерно 50% на 50% с небольшим перевесом в пользу «Спартака». 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 10.50. Если игроки «Спартака» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30

По оценке аналитиков PARI, третье противостояние СКА и «Спартака» в текущем сезоне КХЛ получится результативнее предыдущих — 1:3, 1:2. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.40. Противоположный исход (тотал меньше 4.5) котируется за 2.80.

Московский «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции с 53 очками, у СКА — тоже 53 очка и восьмое место на Западе. Поставить на победу красно-белых в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 22.00. Чемпионство «армейцев» из северной столицы котируется за 25.00. Главными фаворитами турнира остаются «Локомотив» (3.15), «Металлург» (3.15) и «Авангард» (6.30). 

