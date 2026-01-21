Эксперты PARI назвали HOTU фаворитом в матче против Sangal в отборочных на Intel Extreme Masters Rio 2026 по CS2

21 января стартует квалификация на Intel Extreme Masters Rio 2026 по Counter-Strike 2. В одном из матчей первого раунда плей-офф сойдутся HOTU и Sangal Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 13:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет HOTU, которая занимает 28-е место в мировом рейтинге. Поставить на победу состава n0rb3r7 в грядущем поединке можно с котировкой 1.35. На точный счет 2:0 в пользу HOTU аналитики дают котировку 2.20. Коэффициент на состав n0rb3r7 с форой по раундам (-6.5) составляет 1.83. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается коэффициентом 2.00. Обратный результат можно взять за 1.72.

Предыдущий поединок между командами завершился победой Sangal со счетом 2:0. Поставить на то, что ростер Patsi, располагающийся на 63-й строчке, вновь победит HOTU, можно с котировкой 2.90. Коэффициент на Sangal с форой по картам (+1.5) составляет 1.60, а с форой (-1.5) — 6.10. Вероятность того, что в матче будет больше 49.5 раундов, оценивается котировкой 1.85.

Отборочные на Intel Extreme Masters Rio 2026 проходят с 21 по 23 января. В них участвуют 16 команд, которые сражаются за два слота в основной стадии чемпионата.