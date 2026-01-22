Клиент PARI поставил 690 000 рублей на FURIA в матче против Heroic в четвертьфинале BLAST Bounty Winter 2026 по CS2

22 января стартует основной этап BLAST Bounty Winter 2026 по CS. В одном из четвертьфиналов встретятся Heroic и FURIA Esports. Победитель матча пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом поединка будет FURIA, которая сейчас возглавляет мировой рейтинг. Поставить на победу бразильцев в четвертьфинале, можно с котировкой 1.14. На точный счет 2:0 в пользу состава FalleN аналитики дают котировку 1.55. Коэффициент на FURIA с форой по раундам (-9.5) составляет 1.93, а с форой (-11.5) — 2.75. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается коэффициентом 2.55. Обратный результат идет за 1.45.

Heroic на пути к плей-офф смогла одолеть paiN. Поставить на еще один неожиданный успех состава Chr1zN можно с котировкой 5.70. Коэффициент на Heroic с форой по картам (+1.5) составляет 2.30, а с форой (-1.5) — 10.00. Ставка на индивидуальный тотал раундов датского клуба в серии больше 18.5 доступна за 1.83. Вероятность того, что в матче будет больше 43.5 раундов, оценивается котировкой 1.70.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе FURIA. На победу бразильского клуба приходится более 98% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на матч — 690 660 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех матчей BLAST Bounty Winter 2026, включив в него ставку на FURIA с форой по картам (+1.5) за 1.02. Общий коэффициент экспресса составил 1.27.

Финальная стадия BLAST Bounty Winter 2026 проходит с 22 по 25 января на Мальте. Бразильский клуб, по оценкам аналитиков, будет одним из главных фаворитов плей-офф. Вероятность того, что трофей завоюет FURIA, оценивается котировкой 3.85. На выход бразильцев в финал аналитики дают 1.90. Коэффициент на чемпионство Heroic составляет 75.00, а на проход в финал — 37.00.