22 января 11:11ГлавнаяНовости

«Болонья» — фаворит в матче с «Селтиком» в седьмом туре Лиги Европы

Расклады аналитиков перед игрой
Валентин Васильев

22 января стартует седьмой тур общего этапа Лиги Европы. В одном из центральных матчей круга сойдутся «Болонья» и «Селтик». Игра состоится на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу итальянцев можно с котировкой 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Успех гостей оценивается коэффициентом 5.20 (около 18%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.10 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Болоньи». На победу итальянцев приходится около 96% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

«Болонья» и «Селтик» далеко не самые забивные команды на турнире — за шесть туров на двоих у них всего 16 мячей. Однако аналитики полагают, что их очный матч может получится достаточно результативным. Вероятность того, что «Болонья» и «Селтик» суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.23. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.82. Обратный результат можно взять за 1.98. На сразу четыре мяча в игре аналитики дают котировку 2.80

Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.75. Обратный вариант доступен с котировкой 2.00. Индивидуальный тотал итальянцев больше 1.5 идет за коэффициент 1.75. Аналогичную ставку для «Селтика» можно взять за 3.35

У «Болоньи» после шести туров 11 очков и 13-я строчка в турнирной таблице. Вероятность того, что итальянский клуб сможет завершить групповой этап в восьмерке лучших, оценивается котировкой 2.10

«Селтик» занимает 24-е место и подходит к этому матчу с семью очками в активе. В прошлом туре ЛЕ шотландцы со счетом 0:3 уступили другому итальянскому клубу — «Роме». Поставить на то, что «Селтик» сохранит место в топ-24, можно с котировкой 1.48

