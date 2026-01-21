PARI вошла в рейтинг лучших работодателей HeadHunter

21 января опубликован рейтинг HeadHunter — ежегодный проект платформы hh, который оценивает условия труда в компаниях разных сегментов рынка. Три года подряд букмекерская компания PARI оказывается в списке лучших работодателей страны.

Всего в 2025 году в рейтинг вошли 1792 компании, из них 597 — средние организации, где работает до 1000 человек в штате. В этой категории оказалась и PARI. Компании попадают в рейтинг по четырем независимым оценкам: HR-анкета, внутренняя оценка eNPS, внешняя оценка кандидатов, отзывы бывших сотрудников. В результате PARI набрала 108,96 балла.

Компания вкладывает много ресурсов в комфортную рабочую среду для своих сотрудников. Так, в отчете об устойчивом развитии за 2024 год компания отметила, что обеспечивает равные права для всех своих сотрудников. Например, в топ-менеджменте компании доля женщин составляет 40%. Компания поддерживает уязвимые слои населения: среди всех сотрудников доля работников-пенсионеров — 8%, людей с инвалидностью — 8%.

Также в 2025 году офис PARI в Москве вошел в рэнкинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний по версии FResearch и Pridex. Офис компании отвечает потребностям всех сотрудников и устроен как комфортное пространство для продуктивной работы и эффективного отдыха.

«Попадание в рейтинг важно для успешной работы с соискателями внутри платформы HeadHunter. Но место в рейтинге — отражение лишь части усилий и инвестиций в людей, которые делает компания. Для PARI системная работа с командой — стратегическая цель, требующая реализации долгосрочных комплексных проектов для сотрудников. В 2026 году мы планируем больше рассказывать рынку о наших практиках и подходах в области HR», — прокомментировала Вера Климанова, вице-президент по организационному развитию PARI.