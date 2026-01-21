Аналитики PARI: Gentle Mates победят Nuclear TigeRES в отборочных на IEM Rio 2026

21 января стартует квалификация на Intel Extreme Masters Rio 2026 по Counter-Strike 2. В одном из матчей первого раунда плей-офф сойдутся Nuclear TigeRES и Gentle Mates. Серия в формате best-of-3 начнется в 13:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Gentle Mates, которая занимает 26-е место в мировом рейтинге. Поставить на победу испанского клуба можно с котировкой 1.33. На точный счет 2:0 в пользу Gentle Mates аналитики дают котировку 2.13. Коэффициент на испанский состав с форой по раундам (-6.5) составляет 1.83. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается коэффициентом 2.03. Обратный результат можно взять за 1.70.

Nuclear TigeRES, которая занимает 64-ю позицию в мировом рейтинге, начала отборочные еще с открытой стадии, где обыграла более именитых Virtus.pro и ENCE. Поставить на еще одну сенсационную победу от коллектива из СНГ можно с котировкой 3.00. Коэффициент на Nuclear TigeRES с форой по картам (+1.5) составляет 1.63, а с форой (-1.5) — 6.10. Вероятность того, что в матче будет больше 49.5 раундов, оценивается котировкой 1.85.

Отборочные на Intel Extreme Masters Rio 2026 проходят с 21 по 23 января. В них участвуют 16 команд, которые сражаются за два слота в основной стадии чемпионата.