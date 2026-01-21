Клиенты PARI уверены в победе «Атлетико» над «Галатасараем»

21 января в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Галатасарай» примет на своем поле мадридский «Атлетико». Игра начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Атлетико». Поставить на победу гостей можно за 2.02, что соответствует примерно 48% вероятности. Триумф «Галатасарая» котируется за 3.40 (около 28%). Ничья оценивается в 3.80 (примерно 24%). В последний раз команды встречались в ноябре 2015 года в ЛЧ, тогда сильнее испанская команда победила со счётом 2:0.

Клиенты PARI уверены в успехе «Атлетико». На победу гостей приходится около 94% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.52.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Победа «Атлетико» со счётом 2:1 оценивается в 9.00. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Атлетико» расположился на десятом месте в таблице, выиграв четыре матча и потерпев два поражения. Если «матрасники» победят, они попадут в зону прямого выхода в плей-офф ЛЧ. У «Галатасарая» на счету по три победы и поражения. Турецкая команда идёт на 18-м месте в таблице. Шансы «Атлетико» войти в топ-8 по итогам общего этапа котируется за 1.57. Поставить на то, что мадридский клуб выиграет Лигу чемпионов, можно по коэффициенту 35.00. Вероятность триумфа «Галатасарая» оценивается в 125.00.