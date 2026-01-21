Клиенты PARI ставят на «Ювентус» в матче с «Бенфикой»

21 января «Ювентус» сыграет с «Бенфикой» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине и стартует в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценке аналитиков PARI, «Ювентус» имеет больше шансов на успех. Ставки на победу туринцев принимаются по коэффициенту 1.73, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на триумф «Бенфики» можно по коэффициенту 4.90, ничья идет за 3.70. Эти котировки выражают вероятности 19% и 26%.

Клиенты PARI уверены в успехе итальянской команды. 88% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Ювентуса». Еще 3% сделано на ничью и 9% — на победу «Бенфики».

Один из клиентов PARI поставил 200 000 рублей на то, что в матче будет забито минимум три гола (ТБ 2.5), по коэффициенту 1.98. Ставка вошла в экспресс из пяти матчей Лиги чемпионов с общим коэффициентом 17.32.

По оценкам букмекеров, предстоящая игра вряд ли порадует большим количеством голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.98, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.82. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Если же отличится только «Ювентус», сыграет пари за 2.90.

«Ювентус» победил в двух из шести туров общего этапа и занимает 17-е место в турнирной таблице. Несмотря на многочисленные осечки туринцев, аналитики PARI не исключают, что они смогут пробиться в топ-8 в оставшиеся два тура — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 20.00.

«Бенфика» также выиграла в двух из шести матчей Лиги чемпионов, но из-за серии поражений на старте команда находится на 28-м месте. У португальцев уже нет шансов напрямую выйти в плей-офф, но букмекеры допускают, что они смогут попасть в квалификацию, и предлагают поставить на это за 3.40.