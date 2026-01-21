Ведомости
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» обыграет минское «Динамо» в битве за лидерство в Западной конференции КХЛ

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру
Валентин Васильев

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.20, что составляет 43% вероятности. Спрогнозировать победу минчан можно по коэффициенту 2.80 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.75 (55%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.10 (45%). 

Клиенты PARI верят в успех ярославцев в основное время. На победу команды Боба Хартли приходится около 45% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 28% сделано в пользу динамовцев, еще приблизительно 27% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 63% на 37% в пользу «Локомотива».  

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если игроки «Динамо» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.10. 

Аналитики PARI считают, что третье противостояние «Локомотива» и «Динамо» из Минска в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие — 2:3, 3:2. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Минское «Динамо» занимает второе место в Западной конференции с 63 очками, у «Локомотива» — тоже 63 очка и третье место на Западе. Поставить сейчас на победу ярославцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.15. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира наравне с «Металлургом» (3.15). Чемпионство минчан котируется за 8.50.

