Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

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США ввели санкции против двух следователей в Сургуте из-за дела «Свидетелей Иеговы»

Госдепартамент США ввел санкции против руководителя и следователя по особым важным делам в следственном отделе по городу Сургуту – Владимира Ермолаева и Степана Ткача, сообщается на сайте американского ведомства.

Оно подчеркнуло, что располагает достоверной информацией о том, что Ермолаев и Ткач «были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию» в отношении представителей «Свидетелей Иеговы» в Сургуте. Организация признана экстремистской и запрещена в России.

По данным госдепа, сотрудники Следственного комитета (СКР) под руководством Ермолаева и Ткача подвергли по меньшей мере семерых членов организации «удушению, ударам электричества, а также серьезным избиениям в ходе допроса в здании СКР». «Эта жестокость резко контрастирует с мирными практиками “Свидетелей Иеговы”», – подчеркнуло американское ведомство. Ермолаеву и Ткачу, а также членам их семей запрещен въезд в США.

Несмотря на то что «Свидетели Иеговы» не представляют угрозы для национальной безопасности России, 60 членов организации в настоящее время ожидают суда по уголовным обвинениям в СИЗО или под домашним арестом, обратил внимание госдеп, в то время как 250 других членов в настоящее время находятся под следствием. «Россия должна прекратить эту несправедливую кампанию против “Свидетелей Иеговы” и немедленно освободить этих более чем 200 человек, которые находятся в заключении за то, что реализовывали свое право на свободу вероисповедания», – потребовало ведомство США.

20 апреля Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в стране. В феврале 2018 г. в Сургуте были проведены обыски по 22 адресам, где живут представители организации, писала «Новая газета». СКР возбудил дело по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности, а также склонение, вербовка и иное вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации). По данным издания, некоторые из тех, кто подвергся преследованию, сообщили о пытках. В материале «Новой» упоминались Ермолаев и Ткач.

США ранее неоднократно критиковали преследование «Свидетелей Иеговы» в России.

Ермолаев, по данным на сайте СКР, назначен руководителем следственного отдела по Сургуту в декабре 2018 г. До этого он занимал пост руководителя Югорского межрайонного следственного отдела. В органах СКР он проходит службу с 2015 г. В 2018 г. награжден председателем СКР Александром Бастрыкином медалью «За безупречную службу» II степени. Ткач также был награжден Бастрыкиным: в сентябре 2017 г. он получил знак отличия «За службу закону».