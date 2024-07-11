Германия запретила использование китайских компонентов в сети 5G

О запрете использования китайских компонентов также высказались во внешнеполитическом ведомстве КНР. Официальный представитель МИДа Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Huawei и другие китайские компании уже много лет работают в Европе. Доказательств того, что их технологии наносят ущерб национальной безопасности, нет, подчеркнул он. По его словам, политизация экономических, торговых и научно-технических вопросов подорвет сотрудничество между странами. Линь призвал Германию обеспечить прозрачную и недискриминационную рыночную среду для компаний со всего мира.