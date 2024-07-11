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Германия запретила использование китайских компонентов в сети 5G

Ведомости

Германия запретила использование компонентов китайских компаний Huawei и ZTE в сети 5G. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, ее слова приводит издание Bild.

«Мы приняли четкое и строгое решение. Критически важные компоненты не могут использоваться в базовой сети позднее конца 2026 г. Критические системы управления в сетях доступа и транспорта должны быть заменены не позднее конца 2029 г.», – сказала она.

Фезер добавила, что это касается сети 5G по всей Германии, а не только в отдельных местах. По ее словам, таким образом Германия защищает коммуникацию граждан, бизнеса и государства. Она подчеркнула, что ФРГ намерена снизить риски безопасности и отойти от «односторонних зависимостей».

Решение МВД Германии прокомментировала компания Huawei Germany. В ее заявлении отмечается, что до сих пор нет доказательств того, что технологии Huawei представляют какую-либо угрозу безопасности.

О запрете использования китайских компонентов также высказались во внешнеполитическом ведомстве КНР. Официальный представитель МИДа Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Huawei и другие китайские компании уже много лет работают в Европе. Доказательств того, что их технологии наносят ущерб национальной безопасности, нет, подчеркнул он. По его словам, политизация экономических, торговых и научно-технических вопросов подорвет сотрудничество между странами. Линь призвал Германию обеспечить прозрачную и недискриминационную рыночную среду для компаний со всего мира.

В начале июля Китай коснулись и другие меры европейских стран, направленные на электрокары – Еврокомиссия ввела на них временные дополнительные пошлины. До их введения агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все европейские страны уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся – Германия и Польша.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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