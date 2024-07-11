Германия запретила использование китайских компонентов в сети 5G
«Мы приняли четкое и строгое решение. Критически важные компоненты не могут использоваться в базовой сети позднее конца 2026 г. Критические системы управления в сетях доступа и транспорта должны быть заменены не позднее конца 2029 г.», – сказала она.
Фезер добавила, что это касается сети 5G по всей Германии, а не только в отдельных местах. По ее словам, таким образом Германия защищает коммуникацию граждан, бизнеса и государства. Она подчеркнула, что ФРГ намерена снизить риски безопасности и отойти от «односторонних зависимостей».
Решение МВД Германии прокомментировала компания Huawei Germany. В ее заявлении отмечается, что до сих пор нет доказательств того, что технологии Huawei представляют какую-либо угрозу безопасности.
О запрете использования китайских компонентов также высказались во внешнеполитическом ведомстве КНР. Официальный представитель МИДа Линь Цзянь во время брифинга заявил, что Huawei и другие китайские компании уже много лет работают в Европе. Доказательств того, что их технологии наносят ущерб национальной безопасности, нет, подчеркнул он. По его словам, политизация экономических, торговых и научно-технических вопросов подорвет сотрудничество между странами. Линь призвал Германию обеспечить прозрачную и недискриминационную рыночную среду для компаний со всего мира.
В начале июля Китай коснулись и другие меры европейских стран, направленные на электрокары – Еврокомиссия ввела на них временные дополнительные пошлины. До их введения агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все европейские страны уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся – Германия и Польша.