В Китае изучают справедливость антисубсидиарных расследований ЕС

В Китае изучают справедливость антисубсидиарных расследований ЕСОтветные действия Пекина могут быть частью торга в преддверии торговой войны
Министерство коммерции КНР 10 июля начало полугодовое расследование торговых барьеров, которые Европейский союз (ЕС) вводит в ходе своих расследований по иностранным субсидиям. Такая возможность у ЕС появилась после принятия в конце 2022 г. «положения об иностранных субсидиях», и неоднократно предметом разбирательства становилась именно китайская продукция.
Как пишет агентство «Синьхуа», соответствующее дело было открыто по запросу Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительных и электронных изделий. Расследование КНР будет идти на основе анкетирования, слушаний, полевых исследований и других мероприятий на местах и при необходимости будет продлено до 10 апреля 2025 г. Согласно действующему законодательству КНР минкоммерции сможет по итогам таких расследований издавать рекомендации о введении «ответных мер».