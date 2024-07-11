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В Китае изучают справедливость антисубсидиарных расследований ЕС

Ответные действия Пекина могут быть частью торга в преддверии торговой войны
Владимир Кулагин
Глеб Мишутин
Китай изучит справедливость обвинений ЕС в субсидировании производства ветрогенераторов и скоростных поездов/ CFOTO / NurPhoto via AFP

Министерство коммерции КНР 10 июля начало полугодовое расследование торговых барьеров, которые Европейский союз (ЕС) вводит в ходе своих расследований по иностранным субсидиям. Такая возможность у ЕС появилась после принятия в конце 2022 г. «положения об иностранных субсидиях», и неоднократно предметом разбирательства становилась именно китайская продукция.

Как пишет агентство «Синьхуа», соответствующее дело было открыто по запросу Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительных и электронных изделий. Расследование КНР будет идти на основе анкетирования, слушаний, полевых исследований и других мероприятий на местах и при необходимости будет продлено до 10 апреля 2025 г. Согласно действующему законодательству КНР минкоммерции сможет по итогам таких расследований издавать рекомендации о введении «ответных мер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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