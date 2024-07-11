В Китае изучают справедливость антисубсидиарных расследований ЕС

Как пишет агентство «Синьхуа», соответствующее дело было открыто по запросу Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительных и электронных изделий. Расследование КНР будет идти на основе анкетирования, слушаний, полевых исследований и других мероприятий на местах и при необходимости будет продлено до 10 апреля 2025 г. Согласно действующему законодательству КНР минкоммерции сможет по итогам таких расследований издавать рекомендации о введении «ответных мер».