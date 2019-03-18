«Росинтер» делает ставку на доставку
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Проект dark kitchen, т. е. рестораны, работающие исключительно на доставку, «Росинтер» начнет тестировать во II квартале 2019 г., рассказал «Ведомостям» президент холдинга Сергей Зайцев. Сейчас компания, по его словам, проводит оценку инвестиционной привлекательности двух точек и готовит их к запуску. Инвестиции в каждую точку он оценивает примерно в 5 млн руб. – в зависимости от начального состояния помещения.
«Росинтер ресторантс холдинг» – один из крупнейших в России операторов общественного питания. На начало 2019 г. компания управляла 272 ресторанами, включая 108 франчайзинговых, в 27 городах России, СНГ и странах Центральной Европы. «Росинтер» развивает заведения под собственными брендами: «Il патио», «Планета суши», «Шикари», «Мама Раша», «Амбар», а также управляет ресторанами TGI Fridays, сетью кофеен Costa Coffee и предприятиями быстрого обслуживания McDonald’s на транспортных узлах по франшизе. Как минимум последние пять лет холдинг пытается преодолеть финансовые трудности, с которыми он столкнулся: с 2012 г. выручка компании сокращалась из года в год и по итогам 2017 г. составила 7 млрд руб. Среди причин в компании называли высокую инфляцию, принятие закона о запрете курения в общественных местах, продуктовое эмбарго и девальвацию рубля.
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