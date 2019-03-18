Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4776 от 19.03.2019 под заголовком: Российскому газу флаг не нужен

«Новатэку» могут не понадобиться танкеры от верфи «Звезда»

Правительство разрешило вывозить СПГ из Арктики на судах под иностранным флагом

14 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым устанавливается список исключений для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути (СМП). 18 марта оно было опубликовано на сайте правительства. По недавно принятым поправкам в Кодекс торгового мореплавания перевозить грузы по СМП можно только на судах под российским флагом. Распоряжение разрешает до декабря 2021 г. включительно отгружать из порта Сабетта на Ямале СПГ на любые суда. Кроме того, для 28 кораблей (26 CПГ-танкеров и 2 конденсатовоза) запрет на перевозку СПГ не будет распространяться вплоть до конца 2043 г. Все эти суда построены или будут построены на зарубежных верфях.

«Новатэк» – единственный производитель СПГ в российской Арктике. Первый завод – «Ямал СПГ» в Сабетте мощностью 16,5 млн т в год уже построен. «Новатэк» намерен построить «Арктик СПГ – 2». Его проектная мощность – около 20 млн т в год. В 2014 г. для обеспечения вывоза сжиженного газа с «Ямал СПГ» на южнокорейской DSME было заказано 15 танкеров типа Yamalmax повышенного ледового класса. Стоимость заказа оценивалась в сумму более $5 млрд.

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