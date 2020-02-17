Marathon Group Винокурова купила долю в «Магните»
Фирма члена совета директоров «Магнита» Александра Винокурова купила около 0,5% акций ритейлера. Сумма сделки составила 2 млрд руб. Она состоялась 14 февраля вне биржи, сообщила компания.
Покупателем акций стало ООО «Нацбиопродукт», это структура Marathon Group, уточнил представитель последней. Кто продал акции, он не уточнил. Продавцов было несколько, указал представитель Marathon Group.
Marathon Group рассматривает активы в разных отраслях, но потребительский сектор остается ключевым, пояснил Винокуров «Ведомостям». Среди имеющихся возможностей на рынке «Магнит», по его словам, «безусловно, актив с огромным потенциалом роста». Marathon Group, говорит он, очень верит в компанию и ее команду менеджеров: «Поэтому мы и приняли решение увеличить долю в капитале «Магнита»».
«Магнит», по словам его представителя, считает решение акционера увеличить долю в компании свидетельством его уверенности в «значительном потенциале роста» ритейлера.
Marathon Group Винокурова договорилась о покупке у ВТБ 11,82% акций «Магнита» в 2018 г. При этом сделка была структурирована как репо, сообщал тогда покупатель. Структуры Marathon Group не отображались в числе аффилированных лиц «Магнита» по состоянию на 31 декабря 2019 г.
ВТБ не продавал свои акции «Магнита» в рамках объявленной сделки Marathon Group по приобретению 0,5% акций ритейлера, сообщил представитель банка.
Винокуров ранее пояснял, что репо – самый простой и быстрый способ оформления, а в дальнейшем сделку планировалась перевести в ломбардный кредит. Кредит выдал сам ВТБ под залог приобретаемой доли, уточнял Винокуров, не называя долю собственных средств.
Винокуров создал Marathon Group в 2017 г. Помогал ему выходец из входящей в консорциум «Альфа-групп» инвесткомпании А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, ранее – руководителем группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, до того – соруководителем российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.