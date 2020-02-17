Marathon Group Винокурова купила долю в «Магните»

Marathon Group рассматривает активы в разных отраслях, но потребительский сектор остается ключевым, пояснил Винокуров «Ведомостям». Среди имеющихся возможностей на рынке «Магнит», по его словам, «безусловно, актив с огромным потенциалом роста». Marathon Group, говорит он, очень верит в компанию и ее команду менеджеров: «Поэтому мы и приняли решение увеличить долю в капитале «Магнита»».