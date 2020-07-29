Ozon взял в партнеры микрокредиторов

Ozon взял в партнеры микрокредиторовРоссийский ритейлер запустил с партнерами кредитование для поставщиков
Российский онлайн-ритейлер Ozon запустил b2b-кредитование (от англ. business to business) с партнерами – микрокредитными компаниями (МКК). Об этом говорится в сообщении ритейлера, поступившем в «Ведомости». Сейчас поставщики могут взять кредит в SimpleFinance (крупный инвестор – японский инвестиционный фонд SBI Group) и «Папа финанс» (принадлежит «Мигкредиту» сына Александра Мамута – Николая). Список кредиторов будет со временем расширяться.
Партнеры Ozon готовы выдавать займы поставщикам на сумму от 500 000 до 20 млн руб. по ставке от 12,9 до 19,9% годовых. Крупные суммы можно будет получить под залог товара в обороте на площадке маркетплейса Ozon. Конкретные условия зависят от срока и суммы выдачи займа, а также от того, хранятся ли товары поставщика на складе Ozon или на собственных складах компаний. Кредит можно получить и без залога, но тогда суммы и сроки кредитования будут меньше.