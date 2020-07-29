Ozon взял в партнеры микрокредиторов

Партнеры Ozon готовы выдавать займы поставщикам на сумму от 500 000 до 20 млн руб. по ставке от 12,9 до 19,9% годовых. Крупные суммы можно будет получить под залог товара в обороте на площадке маркетплейса Ozon. Конкретные условия зависят от срока и суммы выдачи займа, а также от того, хранятся ли товары поставщика на складе Ozon или на собственных складах компаний. Кредит можно получить и без залога, но тогда суммы и сроки кредитования будут меньше.