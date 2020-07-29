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Ozon взял в партнеры микрокредиторов

Российский ритейлер запустил с партнерами кредитование для поставщиков
Анна Михеева
Сейчас у Ozon 14 000 поставщиков /Андрей Гордеев / Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon запустил b2b-кредитование (от англ. business to business) с партнерами – микрокредитными компаниями (МКК). Об этом говорится в сообщении ритейлера, поступившем в «Ведомости». Сейчас поставщики могут взять кредит в SimpleFinance (крупный инвестор – японский инвестиционный фонд SBI Group) и «Папа финанс» (принадлежит «Мигкредиту» сына Александра Мамута – Николая). Список кредиторов будет со временем расширяться.

Партнеры Ozon готовы выдавать займы поставщикам на сумму от 500 000 до 20 млн руб. по ставке от 12,9 до 19,9% годовых. Крупные суммы можно будет получить под залог товара в обороте на площадке маркетплейса Ozon. Конкретные условия зависят от срока и суммы выдачи займа, а также от того, хранятся ли товары поставщика на складе Ozon или на собственных складах компаний. Кредит можно получить и без залога, но тогда суммы и сроки кредитования будут меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных