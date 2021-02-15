Минтрансу предложили увеличить допустимый вес провоза животных в самолете

В Союз кинологических организаций России входит 1500 общественных объединений, клубов и питомников собак всех пород. «Сегодня россияне очень часто хотят провезти животное весом, например, 55 кг, но по авиационным правилам это невозможно. При этом только сама клетка для животного может весить до 10–15 кг, т. е. допустимый вес животного на рейсе съедается, – говорит президент организации Владимир Уражевский. – Ограничение веса багажа до 75 кг является распространенной международной практикой среди европейских, американских и восточных авиаперевозчиков».