Минтрансу предложили увеличить допустимый вес провоза животных в самолете

Минтрансу предложили увеличить допустимый вес провоза животных в самолетеС нынешних 50 кг до 75 кг вместе с переноской
Как выяснили «Ведомости», предложение повысить допустимый вес животного (включая вес переноски) в багажном отделении самолета с нынешних 50 кг до 75 кг было направлено Союзом кинологических организаций России еще в декабре прошлого года (письмо есть в распоряжении «Ведомостей»). Министерство транспорта сейчас проводит по этому обращению консультации с эксплуатантами воздушных судов, следует из сопровождающего письма Минтранса; решение по этой инициативе пока не принято.
Эта инициатива также прорабатывалась летом прошлого года в рабочей группе «Аэрофлота», сообщил представитель авиакомпании Михаил Демин. «В рабочую группу входят представители крупнейших кинологических и фелинологических ассоциаций и федераций России. Их эксперты познакомились со всей цепочкой услуг и сервисов партнеров и подрядчиков, с техническими и юридическими ограничениями. Это предложение требует участия регулятора», – добавил он.
В Союз кинологических организаций России входит 1500 общественных объединений, клубов и питомников собак всех пород. «Сегодня россияне очень часто хотят провезти животное весом, например, 55 кг, но по авиационным правилам это невозможно. При этом только сама клетка для животного может весить до 10–15 кг, т. е. допустимый вес животного на рейсе съедается, – говорит президент организации Владимир Уражевский. – Ограничение веса багажа до 75 кг является распространенной международной практикой среди европейских, американских и восточных авиаперевозчиков».
Например, KLM и Air France позволяют провозить в багажном отделении животных весом до 75 кг, а ближневосточная Emirates вообще не устанавливает максимальный вес животного, а только ограничения на размер клетки (300 см по сумме трех измерений).
Не больше, а меньше
В январе стало известно, что «Аэрофлот» предложил уменьшить размеры провозимого авиапассажирами багажа на 20%. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпании. Компания хочет снизить размеры провозимого багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений. За провоз негабаритного багажа пассажирам придется доплачивать, в результате чего перевозчик сможет увеличить доходы, сообщило издание.
«Авиационные власти ссылаются на нормы Трудового кодекса, согласно которым один грузчик не может поднимать грузы более 50 кг . Но ведь погрузку могут осуществлять сразу два или четыре человека одновременно. В случае погрузки животного так даже предпочтительнее», – объясняет Уражевский.
«Среди популярных пород собак есть достаточно крупные – например, среднеазиатская овчарка, тибетский мастиф, ротвейлер, вес которых вместе с контейнером для перевозки составляет более 50 кг. Поэтому увеличение максимального веса для перевозки животных в багажном отделении до 75 кг позволит владельцам некоторых крупных пород собак путешествовать вместе с ними», – считает старший эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев.
Обычно перевозка животных весом 75 кг не востребована у пассажиров, сообщил «Ведомостям» представитель авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). «Если возникает необходимость перевезти такой груз, то для этого выполняется специальный рейс. Так, в 2019 г. «Россия» перевезла с Дальнего Востока в Москву леопарда на безвозмездной основе для лечения. Проблем с транспортировкой не возникло», – добавил он.
В Red Wings сообщили, что при принятии новых правил готовы оказать услугу по перевозке собак массы до 75 кг при соблюдении определенных условий: габариты контейнера должны обеспечивать животному возможность стоять, лежать и поворачиваться естественным образом и одновременно соответствовать размерам грузовых дверей воздушного судна. В компании эксплуатируют Superjet100, Airbus 320 и 321.
В других крупных компаниях – «Уральских авиалиниях», S7, Utair – не ответили на запрос «Ведомостей». Представители компаний также не ответили на вопрос, были ли инциденты, когда пассажиры пытались провести животных тяжелее 50 кг.
«Инициатива по увеличению веса животных для провоза в багаже требует детальной проработки авиакомпаний и Минтранса. Мы поддерживаем увеличение нормы провоза домашних животных, но важно принять такую норму, которая будет применима ко всем воздушным судам. Мы считаем, что более значимая тема на данный момент – урегулирование вопросов о перевозке домашних животных в салоне самолета», – считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
В конце 2019 г. «Аэрофлот» оказался в центре скандала с связи с перевозкой тяжелого кота Виктора из Риги во Владивосток с пересадкой в «Шереметьево». Хозяину пришлось подменить кота на взвешивании более легким; когда это стало известно, авиакомпания исключила этого клиента из программы лояльности.
Общероссийское объединение пассажиров тогда обратилось к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением установить в России общие правила перевозки домашних животных в самолетах. Организация обратила внимание, что сейчас авиакомпании устанавливают собственные правила: вес животных, которых пускают в салон, варьируется от 5 до 12 кг с учетом переноски. Минтранс в итоге отказался менять правила авиаперевозки животных.