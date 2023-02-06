Квартальная выручка столичных госпиталей «Мать и дитя» упала на 15,8%Жители Москвы стали меньше лечиться от коронавируса и рожать
Выручка московских госпиталей «Мать и дитя» в IV квартале 2022 г. упала на 15,8% в годовом выражении, составив около 3,3 млрд руб. Это следует из операционных результатов компании MD Medical Group Investments (управляет сетью). Снижение показателя объясняется улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, а также снижением числа принятых родов в Москве «в условиях общего негативного тренда рождаемости в России».
По данным Росстата, в период с января по октябрь 2022 г. рождаемость в стране сократилась на 77,8% (до 1,1 млн человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В госпиталях «Мать и дитя» за прошедший квартал число родов упало на 19,7% (до 952), сказано в сообщении компании. Там же говорится, что выручка по данному направлению уменьшилась на 23,8% до 454 млн руб. Частично снижение показателя было компенсировано восстановлением спроса на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
А вот в регионах ситуация иная. Квартальная выручка немосковских госпиталей «Мать и дитя», наоборот, выросла на 8,1% (до 1,8 млрд руб.) по сравнению с предыдущим годом за счет роста количества принятых родов (на 16,6% до 1 102 родов). Это объясняется выходом на проектную мощность госпиталей в Тюмени и Самаре.
Общая же выручка сети за IV квартал 2022 г. снизилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 6,6 млрд руб. По итогам же всего 2022 г. «Мать и дитя» сохранила этот показатель на уровне предыдущего года – 25,2 млрд руб., следует из операционных результатов. Количество амбулаторных посещений за год снизилось на 3,1% до 484 446. Число койко-дней в 2022 г. сократилось 6,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 39 083. Долг компании на 31 декабря 2022 г. снизился на 1,5 млрд руб. по сравнению с 30 сентября 2022 г. – до 597 млн руб.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарёв считает показатели «Мать и дитя» за IV квартал слабыми. По его словам, снижение капитальных затрат отражает сворачивание инвестпрограммы на фоне роста макроэкономической нестабильности. При этом в среднесрочной перспективе «Мать и дитя» способна продолжать наращивать выручку за счет дозагрузки существующих мощностей даже без открытия новых клиник, говорит Пучкарёв.