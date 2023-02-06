Квартальная выручка столичных госпиталей «Мать и дитя» упала на 15,8%

Общая же выручка сети за IV квартал 2022 г. снизилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 6,6 млрд руб. По итогам же всего 2022 г. «Мать и дитя» сохранила этот показатель на уровне предыдущего года – 25,2 млрд руб., следует из операционных результатов. Количество амбулаторных посещений за год снизилось на 3,1% до 484 446. Число койко-дней в 2022 г. сократилось 6,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 39 083. Долг компании на 31 декабря 2022 г. снизился на 1,5 млрд руб. по сравнению с 30 сентября 2022 г. – до 597 млн руб.