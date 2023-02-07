Экспорт российского лосося в Китай вырос в два раза

Рост внешних отгрузок произошел на фоне снижения объемов добычи. По итогам лососевой путины в 2022 г. было выловлено 271 000 т рыбы, тогда как в 2021 г. показатель составлял 539 000 т. В начале сентября прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что из-за низкого прогноза добычи агентство может инициировать ограничение экспорта, что должно стабилизировать цены. Но, как писала газета «Коммерсантъ», заявление чиновника, наоборот, привело к росту стоимости рыбы. За 20 дней сентября горбуша подорожала на 28% до 320 000 руб. за 1 т, кета – на 22% до 440 000 руб., приводило издание данные ВАРПЭ. В итоге от идеи ограничения экспорта отказались.