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Экспорт российского лосося в Китай вырос в два раза

Из-за роста цен и низкого объема вылова Росрыболовство предлагало ограничить вывоз этой рыбы
Алексей Полухин
Порядка 40% годового объема экспорта лососевых было отгружено в первые пять месяцев 2022 г. / Максим Стулов / Ведомости

Поставки лососевых видов рыбы (включая лосося, кету, горбушу и проч.) из России в Китай в 2022 г. выросли почти в два раза до 73 800 т по сравнению с позапрошлым годом. Информацию приводит Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), ссылаясь на данные китайской таможни. В денежном выражении данная статья экспорта выросла в 2,5 раза до $249,9 млн. Представитель Росрыболовства рост поставок подтвердил, но конкретные цифры не раскрыл. Ранее представитель агентства называл Китай основной страной для экспорта российской рыбной продукции с объемом поставок более 1 млн т в год.

Рост внешних отгрузок произошел на фоне снижения объемов добычи. По итогам лососевой путины в 2022 г. было выловлено 271 000 т рыбы, тогда как в 2021 г. показатель составлял 539 000 т. В начале сентября прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что из-за низкого прогноза добычи агентство может инициировать ограничение экспорта, что должно стабилизировать цены. Но, как писала газета «Коммерсантъ», заявление чиновника, наоборот, привело к росту стоимости рыбы. За 20 дней сентября горбуша подорожала на 28% до 320 000 руб. за 1 т, кета – на 22% до 440 000 руб., приводило издание данные ВАРПЭ. В итоге от идеи ограничения экспорта отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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