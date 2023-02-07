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Нефтяники возобновили доставку экспортной нефти в порт Козьмино по железной дороге

Трубопровод ВСТО не справляется с растущими объемами поставок в Китай
Дарья Савенкова Ксения Потаева
Объем перевалки через порт Козьмино в 2022 г. составил 42 млн т / Юрий Смитюк / ТАСС

Российские нефтяные компании начали доставлять нефть в порт Козьмино на Дальнем Востоке по железной дороге, поскольку мощности трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) не справляются с возросшим спросом на данном направлении. Об этом рассказал источник «Ведомостей», знакомый с данными трейдеров, и подтвердил собеседник, близкий к РЖД. Объем поставок по сети РЖД в январе, по словам одного из них, составил около 80 000 барр./сутки.

Нефть не поставлялась в Козьмино по железной дороге с апреля 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных