Нефтяники возобновили доставку экспортной нефти в порт Козьмино по железной дороге

Российские нефтяные компании начали доставлять нефть в порт Козьмино на Дальнем Востоке по железной дороге, поскольку мощности трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) не справляются с возросшим спросом на данном направлении. Об этом рассказал источник «Ведомостей», знакомый с данными трейдеров, и подтвердил собеседник, близкий к РЖД. Объем поставок по сети РЖД в январе, по словам одного из них, составил около 80 000 барр./сутки.