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США планируют ввести заградительную пошлину на российский алюминий

Американские предприятия не смогут компенсировать выпадающие объемы импорта самостоятельно
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти США прорабатывали возможность введения пошлины в течение нескольких месяцев, такой шаг необходим, поскольку РФ «импортировала алюминий в США по демпинговым ценам и наносила вред американским компаниям», уточняют собеседники. Но для окончательного решения, по их словам, все еще нужно одобрение президента США Джо Байдена. При этом в Белом доме взвешивают риски такой меры для американской промышленности, включая аэрокосмическую и автомобильную, отмечает агентство. Президент Дональд Трамп в 2018 г. ввел 10%-ную пошлину на импорт алюминия в США для всех стран, кроме Канады и Мексики. В 2021 г. Вашингтон сделал исключение для алюминия из Евросоюза, установив квоты для беспошлинного ввоза этого металла (на 384 000 т в год).

«Ведомости» направили запрос представителю UC Rusal – единственного в России производителя первичного алюминия и крупнейшего в мире за пределами Китая – и в пресс-службу администрации президента США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных