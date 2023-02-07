США планируют ввести заградительную пошлину на российский алюминий

Власти США прорабатывали возможность введения пошлины в течение нескольких месяцев, такой шаг необходим, поскольку РФ «импортировала алюминий в США по демпинговым ценам и наносила вред американским компаниям», уточняют собеседники. Но для окончательного решения, по их словам, все еще нужно одобрение президента США Джо Байдена. При этом в Белом доме взвешивают риски такой меры для американской промышленности, включая аэрокосмическую и автомобильную, отмечает агентство. Президент Дональд Трамп в 2018 г. ввел 10%-ную пошлину на импорт алюминия в США для всех стран, кроме Канады и Мексики. В 2021 г. Вашингтон сделал исключение для алюминия из Евросоюза, установив квоты для беспошлинного ввоза этого металла (на 384 000 т в год).