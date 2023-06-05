Структура Сбербанка приобрела долю в сети лабораторий холдинга «Медскан»

«Дочка» «Медскана» – «Медскан лаб» – занимается управлением лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник холдинга в Москве, Курске, Перми. В конце 2022 г. «Медскан» выкупил у фонда UFG Private Equit сеть KDL, которая насчитывала 13 лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 городах России. По данным «СПАРК-Интерфакса», управляет ими «Медскан лаб». Уже в этом году в сеть KDL вошли еще и 55 лабораторий Novascreen, говорилось ранее на сайте последней. Структура этой сделки до сих пор не ясна.