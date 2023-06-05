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Структура Сбербанка приобрела долю в сети лабораторий холдинга «Медскан»

Сумма сделки оценивается примерно в 3 млрд рублей
Анастасия Ковалева Антон Филатов
Дочка» «Медскана» – «Медскан лаб» – занимается управлением лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник холдинга / Евгений Разумный / Ведомости

Медицинский холдинг «Медскан», одним из акционеров которого является входящая в «Росатом» компания «Росатом Хэлскеа», продал 49% долей в ООО «Медскан лаб» компании «Сбербанк инвестиции». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 2 июня. В Сбербанке и «Медскане» на запросы «Ведомостей» не ответили.

«Дочка» «Медскана» – «Медскан лаб» – занимается управлением лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник холдинга в Москве, Курске, Перми. В конце 2022 г. «Медскан» выкупил у фонда UFG Private Equit сеть KDL, которая насчитывала 13 лабораторий и свыше 350 медицинских офисов более чем в 40 городах России. По данным «СПАРК-Интерфакса», управляет ими «Медскан лаб». Уже в этом году в сеть KDL вошли еще и 55 лабораторий Novascreen, говорилось ранее на сайте последней. Структура этой сделки до сих пор не ясна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных