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Греф сообщил о планах Сбербанка вернуть часть долга разорившегося Agrokor

Россия и Хорватия договорились продолжить переговоры о долге перед Сбербанком крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor. Как передает ТАСС, президент-предправления Сбербанка Герман Греф считает, что диалог идет конструктивно. Он сказал это телеканалу «Россия 24». Долг ритейлера перед банком составляет 1,1 млрд евро.

18 октября проблему обсуждал Грефа, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Владимир Путин. По словам банкира, Грабар-Китарович отнеслась к ситуации с пониманием и выразила заинтересованность в сохранении и развитии инвестиционного климата Хорватии. «На этой базе мы договорились продолжить консультации с тем, чтобы выработать взаимоприемлемое решение», - сказал Греф. Сбербанк намерен найти «полное взаимопонимание с правительством Хорватии» по долгу Agrokor, добавил он. «В любом случае один из кредиторов — Сбербанк — будет защищать свои интересы. А российское государство будет наши компании поддерживать», — сказал в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эти переговоры.

«Мы, безусловно, вернем какую-то часть средств от нашего кредита вне зависимости от того, как будет складываться ситуация. Конечно, нам бы хотелось вернуть максимальный объем средств, - сказал руководитель Сбербанка. - К сожалению, мы все столкнулись с проблемой того, что последние семь лет компания фальсифицировала отчетность, вводя в заблуждение своих кредиторов и правительство тоже. Но те меры, которые приняло правительство Хорватии, на наш взгляд, очень серьезно ущемляют права кредиторов - и нас, и всех остальных кредиторов».

По словам Грефа, сейчас власти Хорватии обсуждают меры «по восстановлению платежеспособности компании и постепенному возврату долгов».

На начало 2016 г. в Agrokor работали 60 000 человек, группа сообщала о выручке в 2015 г. в 6,6 млрд евро и о чистой прибыли в 175 млн евро. Затем оказалось, что отчетность группы недостоверна, расплачиваться с банками и поставщиками ей нечем. Общий долг Agrokor, согласно докладу ее внешнего управляющего, до сих пор точно не подсчитан. Известно, что ее крупнейшие подразделения должны как минимум 5,2 млрд евро, в том числе более четверти – российским госбанкам. Сбербанку Agrokor должна около 1,1 млрд евро, ВТБ – около 300 млн евро.

16 октября стало известно о задержании шести бывших топ-менеджеров Agrokor.