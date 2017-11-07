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Иракский Курдистан потратил миллиард от «Роснефти» на погашение долга

Иракский Курдистан потратил $1 млрд от «Роснефти» на погашение долга перед эмиратской Dana Gas. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззата Сабера.

Эти деньги «Роснефть» дала Курдистану в качестве аванса. По словам Сабера, сумма контрактов между Иракским Курдистаном и «Роснефтью» превышает $3 млрд.

«Роснефть» и Иракский Курдистан заключили соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 г. В частности, стороны договорились о покупке и продаже нефти с 2017 по 2019 г. В сентябре они также провели переговоры о возможности участия «Роснефти» в строительстве газопровода в Курдистане. Соглашение может быть подписано до конца года, уточняет «РИА Новости».