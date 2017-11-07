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Туроператоры заявили о возможном срыве детских туров из-за отсутствия билетов в плацкарт

Из-за прекращения продажи билетов в плацкартные и общие вагоны могут быть сорваны детские туры на зимние каникулы. Это газете Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news заявила гендиректор компании «Анкор» Елена Шарина. ОАО «РЖД» прекратили продавать такие билеты с 3 ноября, сославшись на то, что ФАС не определилась с тарифами на 2018 г. ФАС заявила, что продажа билетов возобновится не позднее 16 ноября.

Решение РЖД было принято уже после начала продаж билетов для организованных групп. Шарина отметила, что из-за праздничных выходных турагентства, которые отправляют детские группы в Москву и закупают для них билеты в плацкартные вагоны, не успели отреагировать. Если продажи билетов возобновятся 16 ноября, за 45 дней до предполагаемой даты отъезда, тогда туроператорам придется выкупать билеты на общих основаниях, что создаст компаниям дополнительные проблемы, добавила гендиректор компании «Анкор». Гендиректор компании «Пирамида-тур» Елена Пронина выразила опасение, что удорожание билетов заставит многих организаторов детских поездок отказаться от своих планов.

Организаторы групповых поездок с детьми предпочитают плацкартные вагоны, поскольку в них удобнее контролировать всех детей, отметили в РСТ.

ФАС предложила понизить на 10% тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах 31 октября. По словам представителя службы Федеральная пассажирская компания в 2018 г. собиралась индексировать регулируемые тарифы на 3,9%. Минтранс и Минэкономразвития выступили против инициативы, и принятие решения правительство отложило.