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МЧС назвало причину задымления во «Внуково»

Задымление в столичном аэропорту «Внуково» произошло из-за тления кабеля на минус восьмом уровне одного из терминалов. Это сообщает московское управление МЧС. Сообщение о задымлении поступило в 11.58 мск, в 14.05 возгорание было локализовано, в 14.19 – потушено.

Аэропорт работал в штатном режиме. Из задымленных помещений администрация аэропорта эвакуировала 60 сотрудников еще до прибытия пожарных.

Задымление произошло в терминале А, на складе на техническом этаже, сообщал ранее источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, задымление было плотным, на этаже был сизый дым. Пожарные по прибытии заметили в аэропорту слабый запах дыма. Паники, по данным МЧС, не было.