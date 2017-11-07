Минтранс разработал ограничения для задерживающих рейсы авиакомпаний

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Минтранс подготовил ряд ограничений для часто задерживающих рейсы перевозчиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.
Министерство предлагает ограничивать чартерные рейсы авиакомпаний, которые за месяц задержали или отменили более 20% рейсов без каких-либо уважительных причин. Речь идет о многократных задержках рейсов на более чем 2 часа и/или отменах. Задержки вылета из-за плохих погодных условий не берутся в расчет. Решение об ограничениях будет принимать межведомственная комиссия на основании материалов Росавиации.
Минтранс предлагает внести соответствующие изменения в административный регламент Росавиации.
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Управление СКР по Москве возбудило несколько уголовных дел из-за несанкционированной акции 5 ноября в столице. Об этом говорится на сайте ведомства. Во время акции пострадал сотрудник полиции. При проверке документов 48-летний мужчина нанес ему удар в голову. Напавшего задержали. Акции предшествовали противоправные действия в соцсетях.
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 212 УК (Призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК (Призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).
«31 октября 2017 г. в интернете был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017 г. в различных городах России. Наряду с этим была размещена информация, содержащая описание способов совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении. Следствие считает, что эти действия привели к тому, что определенные категории россиян решили участвовать в несанкционированных акциях 5 ноября в столице.
5 ноября были установлены и задержаны за нарушение общественного порядка более 350 человек, среди них были и несовершеннолетние. Участники акций допрошены в качестве свидетелей, у них были проведены выемки. У некоторых протестующих были изъяты предметы, используемые для насильственных действий (маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской). Также была обнаружена и изъята запрещенная в России символика.
Массовые задержания в центре Москвы
Андрей Гордеев / Ведомости
В районе Манежной и Пушкинской площадей в Москве 5 ноября проходят массовые задержания за нарушение общественного порядка
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Андрей Гордеев / Ведомости
Полиция проверяет сумки и документы прохожих
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twitter.com/protest_msk
К 14.43 мск задержаны 263 человека, говорится в сообщении столичного главка МВД России
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Андрей Гордеев / Ведомости
Полиция фиксирует происходящее на видеокамеру
4/19
twitter.com/andrey_ezhov
Задержанных доставляют в отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях
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twitter.com/protest_msk
Некоторых задерживают и ведут в автозаки. У задержанных было при себе холодное и травматическое оружие, маски и компоненты для приготовления «коктейлей Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на источник
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Андрей Гордеев / Ведомости
Нескольких задержанных молодых людей сразу вызволили родители, заметил фотограф «Ведомостей»
7/19
Андрей Гордеев / Ведомости
Большинство задержанных не сопротивлялись действиям властей, передает фотограф
8/19
Андрей Гордеев / Ведомости
Оперативный штаб силовиков
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twitter.com/andrey_ezhov
«Протестная Москва» в Telegram пишет, что станцию метро «Охотный Ряд» закрыли на вход
10/19
twitter.com/protest_msk
Оппозиционер Вячеслав Мальцев с 2013 г. обещал провести революцию 5 ноября 2017 г. Он призывал своих сторонников в этот день выйти в центры городов и стоять там, пока президент Владимир Путин не подаст в отставку
11/19
twitter.com/andrey_ezhov
«Эхо Москвы» сообщило, что задержан корреспондент радиостанции Андрей Ежов (фотография сделана журналистом в автозаке)
12/19
twitter.com/andrey_ezhov
Задержания проводятся в районе Тверского бульвара и Манежной площади, передает «ОВД-инфо»
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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск. Об этом говорится в докладе Герасимова на коллегии Минобороны, посвященном выполнению майских указов 2012 г. президента России Владимира Путина.
«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», - заявил начальник Генштаба. Он напомнил, что в 2014-2016 гг. в состав Черноморского флота вошли шесть новых дизельных подлодок проекта 636.3, фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
В докладе Герасимов указал на то, что рост боевых возможностей ВС за последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия России в стратегически важных регионах мира. Так, интенсивность полетов дальней авиации стала соответствовать показателям времен СССР, а число походов кораблей и судов ВМФ в важные районы Мирового океана в 2017 г. достигло максимума – 139 походов.
В Сирии прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники, отметил Герасимов. «Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип «одна цель – одна бомба», - заявил он.
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Со вторника, 7 ноября, Сбербанк снижает ставку ипотеки для покупки квартир на 0,3 процентного пункта (п. п.) по отдельной акции «Витрина». Об этом сообщил сам банк.
Новый диапазон ставок – 8,6-9,7% годовых, следует из сообщения Сбербанка. Но чтобы получить самую низкую ставку по акции, необходимо соблюсти ряд условий. Квартиру надо выбрать на портале «ДомКлик» - сервисе Сбербанка для покупки недвижимости. Акция распространяется на квартиры, отмеченные значком «Одобрение онлайн». «Это объекты недвижимости, уже проверенные Сбербанком, одобрить которые можно онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра», - сказано в сообщении Сбербанка. Правда, без покупки полиса страхования жизни и здоровья ставка по кредиту будет больше на 1 п. п., следует из информации на сайте «ДомКлик». Электронная регистрация сделки дает экономию еще в 0,1 п. п.
«Мы рассчитываем, что наша акция привлечет еще больше клиентов на портал [«ДомКлик»]», - не скрывает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев (его слова приводятся в сообщении).
Ставки ипотеки Сбербанка начинаются с 7,4% годовых, следует из информации на сайте банка. Такой процент действует только на новостройки, по отдельной акции. При покупке жилья в кредит у определенных застройщиков, которых более 160, можно получить скидку в 2 п. п. - без нее ставка была бы 9,4% годовых. Минимальные 7,4% возможны также за счет страхования жизни и здоровья, при электронной регистрации сделки, а также если заемщик получает зарплату на карту Сбербанка.
Сбербанк – крупнейший игрок на рынке ипотеки, его доля в выдачах кредитов – более 50%.
Власти России и квартирный вопрос
Марат Абулхатин/ТАСС
«Не мы принимали решение раздавать квартиры в многоквартирных домах… А теперь мы пытаемся абсолютизировать права собственности на квартиры. Если эти права будут абсолютны, ничем не ограничены, жилой дом точно развалится, не дожидаясь никакого сноса, я вас уверяю», – заявил вице-премьер Дмитрий Козак на парламентских слушаниях законопроекта о реновации в Госдуме 6 июня
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Вице-премьер Игорь Шувалов ярко выступил летом 2016-го, когда ему показали новостройку в Казани: «Нам показали сегодня квартиры в Казани [площадью] 20 кв. м. Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье» (цитата по tatar-inform.ru)
2/8
Виталий Невар / ТАСС
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что молодежь не покупает квартиры, потому что постоянно где-то гуляет: «Молодежь мало проводит времени внутри квартир. Отсюда тренд на маленькие квартиры» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
3/8
Денис Гришкин / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что москвичам, чьи дома пойдут под снос, не нужно предоставлять равные по стоимости квартиры: «Равноценное жилье хуже для граждан, чем равнозначное. Жилье, которое мы предоставляем при переселении, на 25–35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим <...> Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей» (цитата по «РИА Новости», апрель 2017 г.)
4/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин в интервью радиостанции «Говорит Москва» на вопрос ведущего о том, какой процент жильцов домов, определенных под снос, может принять положительное решение, ответил, что результат уже известен. «Да жизнь уже проголосовала за все», – сказал Хуснуллин (интервью опубликовано на сайте Мосстройкомплекса в начале апреля)
5/8
Игорь Стомахин / PhotoXPress
Руководитель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев (его комитет отвечает за законопроект о реновации) считает, что ипотеку на квартиры в пятиэтажке можно было взять только в 1950-х годах. Но поскольку тогда такого продукта не было, то и ипотечников в пятиэтажках нет: «Пятиэтажки в ипотеку не берут, это же дома 1950-х годов постройки, тогда такого понятия даже не было» (цитата по «Коммерсанту», 26 апреля 2017 г.)
6/8
Григорий Сысоев / РИА Новости
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что этажность жилых домов в Москве должна подрасти. «Пятиэтажки для мегаполиса в наши дни - слишком большая роскошь», - заявил Кузнецов в интервью «Российской газете» (апрель 2017 г.)
7/8
Личный архив
Архитектор Алексей Кротов, по проекту которого в Москве была реконструирована единственная пятиэтажка, обреченная под снос, рассказал, что пошло не так с другими пятиэтажками в столице: «Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову <...> сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия, как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье, – пустой звук» (интервью «Новым известиям», апрель 2017 г.)
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гендиректора Моршанской табачной фабрики по подозрению в преступлении ч. 2 ст. 199 УК (Уклонение от уплаты налогов с организации). Об этом говорится в сообщении ведомства.
Следствие считает, что под руководством топ-менеджера в налоговые декларации по акцизам и налогу на НДС за 2015-2016 гг. добавлялись ложные данные об объеме произведенной и реализованной табачной продукции в количестве более 3 млн пачек. Документы с недостоверной информацией подавались в налоговый орган. Фактически в отчетном периоде было произведено и продано более 44 млн пачек. Как выяснило следствие, из-за преступных действий не исчислен и не уплачен акциз на табачные изделия и НДС в размере более 1,5 млрд руб.
На данный момент гендиректор находится под домашним арестом. Проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Гендиректор уже является фигурантом уголовных дел из-за уклонения от уплаты налогов с деятельности фабрики в 2010-2014 гг. В августе этого года «Коммерсантъ» писал, что фабрику пытается обанкротить ООО «Триада». Компания подала иск в суд из-за долга в размере более 3 млн руб. Гендиректор фабрики Андрей Метальников весной 2017 г. стал фигурантом уголовного дела о невыплате организацией 80 млн руб. налогов. На тот момент проверка ФНС показала, что табачная фабрика недоплатила в бюджет 1 млрд руб. налогов.
Моршанская табачная фабрика является одной из старейших в России. Она была основана в 1882 г. ОАО «Моршанская табачная фабрика» было зарегистрировано в 1992 г. Уставный капитал фабрики составляет 10,05 млн руб. Единственным учредителем и гендиректором является Андрей Метальников. В 2016 г. выручка фабрики составила 95,39 млн руб., чистая прибыль оценивалась в 12,2 млн руб.
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Минкомсвязи внесло в правительство проект постановления, уточняющий требования «пакета Яровой» к сроку хранения данных операторами связи, заявил журналистам министр Николай Никифоров.
Суть предложения - введение периода, в течение которого срок хранения трафика будет увеличен с одного месяца до полугода. Документы согласованы с ФСБ, достигнут компромисс, отметил Никифоров. «Проект постановления подразумевает, что с 2018 г. сроки объема хранения трафика - 1 месяц и постепенное возрастание сроков до шести месяцев, что подразумевается в базовом законе», - добавил министр.
В октябре Никифоров оценил затраты крупнейших операторов связи на хранение трафика в течение месяца в несколько десятков миллиардов рублей. «Речь идет о разовых затратах, мы подчеркиваем, что каких-то эмоциональных оценок, когда речь шла о триллионах, нет», – отметил тогда министр. РСПП оценивал суммарные затраты операторов на хранение «сырого» трафика в 17,6 трлн руб. к 1 января 2019 г., что больше чем в 15 раз превышает их общий годовой доход.
Пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова, принятый летом 2016 г., обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров начиная с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Окончательные параметры хранения – сроки и типы трафика для хранения – должно определить правительство.
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«Юнипро» может увеличить дивиденды в 2017-2018 гг. с 12 млрд руб. до 14 млрд руб. для каждого года, следует из материалов компании. В июле 2017 г. «Юнипро» уже выплатила акционерам 7 млрд руб., еще 7 млрд руб. будут выплачены в декабре 2017-январе 2018 г. В 2018 г. компания готова заплатить акционерам 14 млрд руб. Выплаты ожидаются несмотря на расходы на восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС, сгоревшего в феврале прошлого года, говорится в материалах «Юнипро».
По итогам девяти месяцев 2017 г., чистая прибыль «Юнипро» выросла в 17 раз до 29,1 млрд руб. Помимо очередного транша страховых выплат за аварию а Березовской ГРЭС (20,4 млрд руб.), на улучшение результатов компании серьезное влияние оказал рост цен на рынке на сутки вперед (РСВ). Цены на РСВ в Сибири за девять месяцев выросли на 2,5% (почти 20% в III квартале). Это позволило компенсировать негативный эффект от снижения объемов генерации (выработка электроэнергии «Юнипро» за девять месяцев 2017 г. снизилась на 10% до 36 Твт.ч). Без учета одноразового эффекта по страховому возмещению EBITDA компании за январь-сентябрь 2017 г. оказалась выше на 35%, чем в аналогичном периоде 2015 г. - 19,5 млрд руб.
Потери доходов третьего энергоблока Березовской ГРЭС удалось вернуть за счет роста тарифа по договорам о предоставлении мощности (ДПМ, гарантирует инвесторам возврат инвестиций с высокой доходностью). А результаты конкурентного отбора мощности (КОМ) поддерживают будущий рост, отмечает «Юнипро». В 2021 г. вывод из эксплуатации 3,5 ГВт приведет к росту цены КОМ в Европе на 17%, а увеличение спроса на 7% повысит цену КОМ на 18% по отношению к 2020 г., ожидают в «Юнипро».
Восстановление третьего энергоблока Березовской ГРЭС идет по графику и в рамках бюджета. «Юнипро» уже инвестировала 11 млрд руб. и планирует потратить еще около 25 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2019 г.
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Рост протестных акций в России связан с предвыборным периодом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».
Песков сказал это, комментируя данные Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Протестная активность жителей России выросла на 60% в III квартале по сравнению с началом года, следует из исследования ЦЭПР.
Больше всего протестных акций было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Московской, Ростовской, Новосибирской, Омской, Волгоградской, Саратовской областях и Приморском крае.
Сейчас также растет количество мероприятий в поддержку президента, отметил Песков. По его словам, это «естественная активизация», которая сопровождает каждый предвыборный период.
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Задымление в столичном аэропорту «Внуково» произошло из-за тления кабеля на минус восьмом уровне одного из терминалов. Это сообщает московское управление МЧС. Сообщение о задымлении поступило в 11.58 мск, в 14.05 возгорание было локализовано, в 14.19 – потушено.
Аэропорт работал в штатном режиме. Из задымленных помещений администрация аэропорта эвакуировала 60 сотрудников еще до прибытия пожарных.
Задымление произошло в терминале А, на складе на техническом этаже, сообщал ранее источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, задымление было плотным, на этаже был сизый дым. Пожарные по прибытии заметили в аэропорту слабый запах дыма. Паники, по данным МЧС, не было.
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал преждевременной спекуляцией информацию The New York Times (NYT) о том, что МОК может запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОКа.
NYT написала, что МОК изучает несколько вариантов наказания России с учетом допинговых скандалов, связанных с Олимпиадой-2014 в Сочи. Среди предложенных мер – отстранение российской делегации от церемонии открытия, выступление под нейтральным флагом и запрет на исполнение гимна России, сообщила газета со ссылкой на источники. «Пока не ясно, какой вариант поддерживает руководство МОКа, если поддерживает вообще. Возможно, что наказание будет намного менее суровым», – признала газета.
В Госдуме уже назвали возможное решение МОКа провокацией и способом давления на Россию. Оно «направлено на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», заявил агентству «Р-спорт» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неучастие российской сборной в Олимпиаде способно нанести урон всему олимпийскому движению. «Мы надеемся, что взаимодействие с МОКом продолжится и все вопросы будут сняты», – сказал Песков.
1 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они упоминались в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о «государственной допинговой системе» в России. Спецкомиссия МОКа под руководством Денниса Освальда проверяет остальных спортсменов, включая конькобежцев, скелетонистов, хоккеисток.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.
Кого обвиняет WADA
Anja Niedringhaus / AP
Бегунья на 800 м Мария Фарносова (до 2014 г. Савинова) ранее ни разу не фигурировала в допинговых скандалах, сообщает ТАСС. Уроженка Челябинска Фарносова - заслуженный мастер спорта России. В 2012 г. стала олимпийской чемпионкой на играх в Лондоне, в 2011 и 2010 гг. завоевала титул чемпионки мира в беге на 800 м, а в 2013 г. на ЧМ получила бронзу
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Petr David Josek / AP
24-летняя бегунья на 800 м Екатерина Поистогова завоевала бронзу на Олимпиаде 2012 г. и серебро на чемпионате Европы в помещении в марте 2015 г.
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Алексей Иванов / СЭ / ТАСС
Анастасия Баздырева является мастером спорта и специализируется в беге на 400 и 800 м. Международных наград пока что у Баздыревой нет, зато она стала чемпионкой России 2015 г. в беге на 800 м в помещении и бронзовым призером чемпионата России в эстафете 4 по 400 м в 2014 г. «Рада, что удалось выиграть. Видно, что силы есть, а значит - все нормально. Так что поборемся в Пекине. Хочется стать знаменитой уже за что-то хорошее (смеется)», - комментировала Баздырева свой выигрыш титула чемпионки страны в августе этого года (цитата по сайту Федерации легкой атлетики России)
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Кристина Угарова (Халеева) - мастер спорта международного класса, сообщает ТАСС. Специализируется в беге на 1500 м. На Всемирной летней Универсиаде 2015 г. в Южной Корее Угарова завоевала бронзу
4/9
www.rusathletics.com
Бегунья на 800 м Татьяна Мязина - мастер спорта. Наград в международных первенствах в ее копилке нет, только российские. Правда, в 2014 г. Мязина в составе российской команды в эстафете 4х800 м помогла сборной занять третье место на неофициальном чемпионате мира по эстафетному бегу IAAF WORLD RELAYS, сообщается на сайте Федерации легкой атлетики России
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Lee Jin-man / AP
На Олимпиаде в Лондоне бегуньи Савинова (слева) и Поистогова выступили под руководством тренера Владимира Казаринова, который также попал в список спортсменов, рекомендуемых к пожизненной дисквалификации
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http://medkt.ru
Сергей Португалов как специалист международного уровня входит в состав рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, является замгендиректора ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта"
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Dmitry Lovetsky / AP
Комиссия WADA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать тренеров Алексея Мельникова (на фото) и Владимира Мохнева. Мохнев тренировал легкоатлетку Юлию Степанову, которая выступает одним из главных героев фильма о допинге ARD, обвиняя российских тренеров в том, что они заставляли принимать спортсменов запрещенные препараты. "Степанова бездоказательно выступает против меня и других тренеров и спортсменов ради получения немецкого гражданства", - утверждал Мохнев в августе этого года, комментируя ТАСС ситуацию с допингом
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Станислав Красильников / ТАСС
Виктор Чегин - заслуженный тренер России. Чегин - тренер титулованнейших ходоков: Ольги Каниськиной, Валерия Борчина, Сергея Кирдяпкина, Дениса Нижегородова, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина, говорится на сайте Федерации легкой атлетики России. За последние десять лет за употребление допинга были дисквалифицированы более 20 учеников Чегина, сообщает ТАСС. Летом 2015 г. объявил о завершении тренерской карьеры
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В мире растут неконтролируемые поставки вооружений террористам, заявил президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявление на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Он отметил тенденцию, по которой «сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов». Участников глобального рынка вооружений он призвал к ответственному поведению.
Среди тревожных тенденций, которые все сильнее проявляются в последнее время, Путин назвал «систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права», прямые угрозы в отношении суверенных государств и имитацию борьбы с террором вместо реального противостояния террористическим группировкам. «Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой», – отметил президент.
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В Кремле читали сообщения о том, что министр торговли в администрации Дональда Трампа является акционером компании Navigator, обслуживающей российскую компанию «Сибур». Как передает «Интерфакс», это на брифинге 7 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О связях Росса Уилбура с «Сибуром» стало известно из расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Райское досье».
Песков напомнил, что «Сибур» – это не госкорпорация, а частная компания. Деталей расследования, по его словам, в Кремле не знают.
Росс в интервью Bloomberg заявил, что, вероятно, не сохранит свою долю в судоходной компании. «Я продавал ее в любом случае, но не из-за этого», - сказал министр.
В расследовании ICIJ говорится, что перед приходом в администрацию президента США Росс расстался с большей частью своих активов, но сохранил долю в Navigator Holdings. В 2016 г. он с соинвесторами контролировал 31,5% пароходства. «Сибур» расследователи называют в числе крупнейших клиентов пароходства. По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator. Двумя «ключевыми владельцами» «Сибура» ICIJ называет предполагаемого зятя президента России Кирилла Шамалова и находящегося под санкциями друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. «Сибур» и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями.
Ранее Тимченко контролировал 37,5% «Сибура», но затем большую часть доли продал Шамалову. Тот на пике владел 21,4% акций «Сибура». Сейчас у Шамалова 3,9%, у Тимченко – 17% акций «Сибура». Крупнейший же совладелец «Сибура» – Леонид Михельсон с 48,5%.
Министерство торговли США заявило, что его руководитель не принимал решения о сделках Navigator с «Сибуром».
В «Сибуре» подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» в интересах компании. В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», – комментируют представители «Сибура». Они подчеркнули, что компания проводила переговоры исключительно с менеджментом компаний-перевозчиков без участия акционеров. В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».
Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно
Jeff Chiu / AP
1. Юрий Мильнер, владелец фонда DST В 2009–2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% социальной сети Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 г. ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times (NYT). Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Facebbok Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова. Другой эпизод инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. В 2011 г. DST Global оценил сервис микроблогов в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. российский государственный банк ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter. DST Global не имел мест в советах директоров Facebook и Twitter и не влиял на управление компаниями, говорится в сообщении фонда, опубликованном NYT. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ – одним из 40 инвесторов, которые также профинансировали Twitter, сообщает DST.
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Евгений Разумный / Ведомости
2. Марина Сечина, бывшая супруга главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина В 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой указывалась Марина Сечина. Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. Сколько Сечина вложила в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро. Сама Сечина в беседе с «Ведомостями» назвала «бредом» информацию ICIJ о ее инвестициях. «Я инвестирую только в отечественную экономику и всем рекомендую так делать. Это моя позиция», – заявила она.
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Evan Vucci / AP
3. Уилбур Росс, министр торговли США Перед приходом в администрацию в начале этого года Дональда Трампа Росс расстался с большей частью своих активов. Но долю в судоходной компании Navigator Holdings оставил за собой. В 2016 г. Росс контролировал с соинвесторами 31,5% пароходства. Эта доля сейчас стоит $168 млн. Среди крупнейших клиентов пароходства ICIJ называет нефтехимический холдинг «Сибур». По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator. Как министр торговли Росс обладает полномочиями в области торговли и производственной политики, а также имеет влияние в правительстве практически по любому вопросу экономических отношений США с другими странами, включая Россию, говорится в расследовании. Сам Росс проблемы с владением долей в Navigator не видит. В интервью телеканалу Sky он заявил, что при поступлении на госслужбу публично задекларировал долю в пароходстве. Росс стал членом совета директоров Navigator, когда компания уже сотрудничала с «Сибуром», и «никогда не встречался» с Шамаловым, Тимченко или Михельсоном, заявил пресс-секретарь министерства торговли Джеймс Рокас.
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Вячеслав Прокофьев / ИТАР-ТАСС
4. Роман Абрамович, владелец Millhouse Capital На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока – RFP, говорится в «Новой газете». По информации ICIJ, в августе 2008 г. Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за $168 млн. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?». Абрамович ответил «нет», несмотря на то что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 г. он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой, указывает «Новая газета». В итоге власти Бермудских островов заблокировали сделку, пишет «Новая газета». В Appleby нашли решение и провели сделку через Британские Виргинские острова. Представители Абрамовича и RFP Group отказались от комментариев.
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Сергей Савостьянов/ТАСС
5. Алишер Усманов, совладелец USM Holdings Кто владелец футбольного клуба «Эвертон» и не были ли нарушены правила английской премьер-лиги при его продаже? Таким вопросом задается BBC, анализируя «райское досье». Британский бизнесмен Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» в 2016 г., чтобы купить почти 50% акций «Эвертона». Однако офшорные документы позволяют предположить, что изначальная доля Мошири в «Арсенале» (около 7%), вероятно, была профинансирована за счет «подарка» от бизнесмена Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций «Арсенала», указывает BBC. Это ставит вопрос о том, не перекочевали ли деньги Усманова в «Эвертон». По правилам премьер-лиги человек, владеющий 10% или более акций футбольного клуба, не может владеть долями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов. Мошири отрицает, что полученные им от Усманова деньги были подарком. Юристы Усманова сказали, что в обвинениях есть ошибки, а расследование является серьезным вторжением в личную жизнь их клиента.
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Alastair Grant / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
6. Елизавета II, королева Великобритании Из документов Appleby впервые стало известно об инвестициях в офшоры королевы Елизаветы II. Судя по ним, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держит часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах. Оно вложило 7,5 млн фунтов в фонд Dover Street VI Cayman Fund LP на Каймановых островах в 2005 г., отмечает Financial Times. Тот, в свою очередь, приобрел долю в фонде прямых инвестиций Vision Capital Partners, который купил акции ритейлеров Threshers и BrightHouse. Последний подвергался критике в стране за то, что продавал людям, имеющим низкие доходы или проблемы с душевным здоровьем, бытовые товары в кредит по ставкам, достигавшим 99,9%. Из-за этого власти Великобритании потребовали от BrightHouse выплатить 14,8 млн фунтов компенсации 249 000 потребителей. Как заявил газете The Guardian представитель герцогства, оно не знало об инвестициях в BrightHouse. Также герцогство утверждает, что оно не извлекало никакой налоговой выгоды из инвестиций в офшоры.
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Wikipedia
7. Боно, солист U2 Фронтмен U2 Боно (настоящее имя Пол Хьюсон) был инвестором в мальтийской компании Nude Estates, которая купила в Литве торговый центр Aušra, названный в честь литовского слова «рассвет», за 5,8 млн евро (5,1 млн фунтов стерлингов) вскоре после открытия в 2007 г. Об этом пишет газета Guardian. Мальта является юрисдикцией с низкими налогами: для иностранных инвесторов налог, уплаченный с любой прибыли, полученной компаниями, уменьшается до 5%. Боно был пассивным миноритарным инвестором в компании Nude Estates Malta Ltd., сообщил газете Guardian пресс-секретарь Боно. Ирландскую группу уже критиковали за желание платить меньше налогов: она вела часть своего бизнеса в Нидерландах.