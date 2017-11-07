Бизнес

Новости

Гендиректора выпускающей «Приму» фабрики заподозрили в неуплате налогов на 1,5 млрд рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гендиректора Моршанской табачной фабрики по подозрению в преступлении ч. 2 ст. 199 УК (Уклонение от уплаты налогов с организации). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что под руководством топ-менеджера в налоговые декларации по акцизам и налогу на НДС за 2015-2016 гг. добавлялись ложные данные об объеме произведенной и реализованной табачной продукции в количестве более 3 млн пачек. Документы с недостоверной информацией подавались в налоговый орган. Фактически в отчетном периоде было произведено и продано более 44 млн пачек. Как выяснило следствие, из-за преступных действий не исчислен и не уплачен акциз на табачные изделия и НДС в размере более 1,5 млрд руб.

На данный момент гендиректор находится под домашним арестом. Проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Гендиректор уже является фигурантом уголовных дел из-за уклонения от уплаты налогов с деятельности фабрики в 2010-2014 гг. В августе этого года «Коммерсантъ» писал, что фабрику пытается обанкротить ООО «Триада». Компания подала иск в суд из-за долга в размере более 3 млн руб. Гендиректор фабрики Андрей Метальников весной 2017 г. стал фигурантом уголовного дела о невыплате организацией 80 млн руб. налогов. На тот момент проверка ФНС показала, что табачная фабрика недоплатила в бюджет 1 млрд руб. налогов.

Моршанская табачная фабрика является одной из старейших в России. Она была основана в 1882 г. ОАО «Моршанская табачная фабрика» было зарегистрировано в 1992 г. Уставный капитал фабрики составляет 10,05 млн руб. Единственным учредителем и гендиректором является Андрей Метальников. В 2016 г. выручка фабрики составила 95,39 млн руб., чистая прибыль оценивалась в 12,2 млн руб.