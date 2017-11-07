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«Лента» купит 22 супермаркета у конкурента из Сибири

Петербургский ритейлер «Лента» заключил соглашение о покупке 22 супермаркетов группы «Холидей» в Сибири. Магазины перейдут в собственность «Ленты» до конца 2017 г., сделка не потребует согласования с регулятором, сообщил ритейлер.

«Холидей» продаст «Ленте» 22 собственных супермаркета, которые сейчас работают под брендами «Холидей классик», «Кора» и «Холди». 11 магазинов расположены в Новосибирске, семь - в Кемерове и четыре - в Барнауле. Средняя торговая площадь магазинов составляет около 800 кв. м, общая торговая площадь - около 18 000 кв. м.

«Лента» подтвердила прежний прогноз по открытию около 50 супермаркетов в 2017 г. и прогноз капзатрат в диапазоне 30-35 млрд руб.

Во II квартале «Лента» отчиталась о росте выручки на 16,3% до 85,6 млрд руб., но сопоставимые продажи сократились на 2% из-за оттока покупательского потока (-2,9%). Одной из причин этого «Лента» называла перехват разными магазинами сети покупательского потока у самих себя.