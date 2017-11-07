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«Лента» купит 22 супермаркета у конкурента из Сибири

Интерфакс/Ведомости
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Петербургский ритейлер «Лента» заключил соглашение о покупке 22 супермаркетов группы «Холидей» в Сибири. Магазины перейдут в собственность «Ленты» до конца 2017 г., сделка не потребует согласования с регулятором, сообщил ритейлер.

«Холидей» продаст «Ленте» 22 собственных супермаркета, которые сейчас работают под брендами «Холидей классик», «Кора» и «Холди». 11 магазинов расположены в Новосибирске, семь - в Кемерове и четыре - в Барнауле. Средняя торговая площадь магазинов составляет около 800 кв. м, общая торговая площадь - около 18 000 кв. м.

«Лента» подтвердила прежний прогноз по открытию около 50 супермаркетов в 2017 г. и прогноз капзатрат в диапазоне 30-35 млрд руб.

Во II квартале «Лента» отчиталась о росте выручки на 16,3% до 85,6 млрд руб., но сопоставимые продажи сократились на 2% из-за оттока покупательского потока (-2,9%). Одной из причин этого «Лента» называла перехват разными магазинами сети покупательского потока у самих себя.

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Политика
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Фельгенгауэр считает, что напавший на нее мужчина не сумасшедший

Ведомости
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Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр считает, что напавший не нее мужчина не сумасшедший.

«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Мне кажется, он прекрасно все спланировал. Если вы видели выписку из моего эпикриза — вы понимаете, он шел не пугать, он шел убивать. Он знал, куда нужно бить, удар был очень уверенный, не один удар — два, и еще лицо», - рассказала она коллегам.

По ее словам, напавший на нее не был похож на «нервного психа». Фельгенгауэр не понимает, зачем он хотел ее убить. «От этого пользы никакой, а вреда очень много», - добавила она.

Она прокомментировала высказывание президента России Владимира Путина о том, что нападение совершил психически больной человек. «Я ничего не могу сделать со словами Владимира Путина, и я не буду думать и про него. Ну сказал что-то Путин, ну и ладно. Мне важно, что у моего адвоката претензий к работе следователя нет», - сказала она.

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Политика
Новости

В действиях наследного принца Саудовской Аравии увидели подражание Путину

Ведомости
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Принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман, начавший антикоррупционную кампанию, в рамках которой в субботу были задержаны несколько десятков принцев, бывших и действующих министров, крупных бизнесменов, действует по тому же сценарию, что президент России Владимир Путин в начале 2000-х гг. и председатель КНР Си Цзиньпин с 2012 г., пишет The Wall Street Journal. Беспрецедентная по масштабам «чистка» саудовской элиты больше похожа на консолидацию власти, чем на борьбу с нарушениями закона, считают опрошенные изданием эксперты и дипломаты.

В начале 2000-х гг. Путин укреплял свою власть, лишая собственности и отправляя в тюрьму или в изгнание крупных бизнесменов, особенно тех, у которых были политические амбиции, пишет газета. Начатая Си в 2012 г. антикоррупционная кампания в КНР, похоже, также призвана убрать со сцены его потенциальных конкурентов.

Принц ибн Салман обращается преимущественно к молодым саудовцам, уставшим от многолетней безнаказанной коррупции и роскоши, которой окружает себя элита. При этом он посылает очень четкий сигнал, что не потерпит никаких возражений своим взглядам, считает Фавас Гергес, руководящий исследованиями Ближнего Востока в Лондонской школе экономики. «Подход очень избирательный. Прямо сейчас вокруг него творится коррупция. Раньше королевская семья была партнером в этом… А теперь он стал высшей властью. Это смена правил игры», – сказал WSJ Джамаль Хасходжи, авторитетный саудовский комментатор и медиа-менеджер, сейчас живущий в США.

Действия принца могут спровоцировать бегство из страны оставшейся бизнес-элиты и отпугнуть иностранных инвесторов, пишет WSJ. Именно такой эффект в свое время оказала политика Путина, затормозившая развитие компаний за пределами нефтяного сектора и в целом снизившая интерес инвесторов к российской экономике. «Прошедшая в эти выходные чистка демонстрирует, что в Саудовской Аравии нет понятного и предсказуемого верховенства права, нет процессуальных норм, нет подотчетного правительства. Если вы – бизнес, который заботится о верховенстве закона, это должно вас беспокоить», – заявила Тамара Кофман Виттс, старший научный сотрудник Brookings Institution и бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.

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Бизнес
Новости

РЖД назвала рейсы «Сапсанов» с заполнением больше 100%

Интерфакс
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Заполняемость некоторых рейсов скоростных поездов «Сапсан» Москва - Санкт-Петербург превысила 100%, рассказали РЖД. Речь идет о поездах отправлением в 21.00 мск, которые «стали очень востребованными у пассажиров».

«Заполняемость вечернего поезда близка к 100%, а в некоторые дни достигает 102%», - сообщил представитель РЖД. По его словам, в период с 4 октября по 3 ноября на этих рейсах «Сапсанов» перевезено около 32 000 человек.

«Поздние» вечерние рейсы «Сапсанов» начались 4 октября. Поезда прибывают на конечную станцию уже после полуночи и закрытия метро (в Санкт-Петербург - в 00.42 мск следующего дня, в Москву - в 00.58 мск), делая одну остановку в Твери. В результате число рейсов «Сапсанов» увеличилось до 14 пар, а в пиковые периоды - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям - до 16.

«Если пассажир нам говорит, что готов заплатить, - почему не дать ему эту возможность? - говорил в апреле "Интерфаксу" замглавы департамента по управлению бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" "Российских железных дорог" Максим Шнейдер. - Пусть работает, сколько хочет: может, ему надо поужинать, провести встречу? В районе девяти-десяти часов вечера он сможет сесть в "Сапсан", чтобы у нас отдохнуть и потом добраться домой на такси».

По данным РЖД, в январе - октябре 2017 г. «Сапсанами» воспользовались почти 4,3 млн пассажиров, что на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре РЖД снизила в 1,5–2 раза стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсанов». Теперь, как следует из данных системы бронирования, самый дешевый билет стоит чуть дороже 4000 руб. вместо 6000 руб. ранее.

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Политика
Новости

МИД прокомментировал возможный запрет гимна на Олимпиаде-2018

Ведомости
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Это продолжение кампании по давлению на Москву и ущемление прав спортсменов, заявила «Интерфаксу» начальник отдела департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Татьяна Шлычкова о ситуации с Олимпиадой-2018.

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить участие российских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) или исполнение национального гимна, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Это связано с допинговыми скандалами, отмечало издание.

В Госдуме назвали это способом давления на Россию и провокацией, которая направлена на «деморализацию сборной России». Об этом заявил агентству «Р-спорт» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Эту ситуацию прокомментировал и Дмитрий Песков: «Мы надеемся, что взаимодействие с МОКом продолжится и все вопросы будут сняты».

Сам МОК назвал информацию «преждевременной спекуляцией», передает ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.

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Политика
Новости

Аваков поблагодарил Раду за отказ отстранить его с поста руководителя МВД

Ведомости
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил благодарность украинским парламентариям, ранее отказавшимся сместить его с должности.

«Благодарю за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за оказанное недоверие. Мир вам», — написал министр внутренних дел Украины в Twitter.

Во вторник в Верховной раде состоялось голосование по ранее внесенному в парламент проекту постановления. Депутатам было предложено проголосовать за отставку Авакова с занимаемой им должности. Данное предложение поддержал только 31 депутат при 226 минимально необходимых голосах.

Уволить Авакова предложили представители «Блока Петра Порошенко». Этому предшествовало возбуждение уголовного дела по факту коррупции при закупке тактических рюкзаков в 2014-2015 гг. для МВД. По информации следствия, в закупках рюкзаков по завышенной цене может быть замешан сына министра - Александр Аваков. Его задержали 31 октября после обыска у него дома. После задержания суд в Киеве не стал арестовывать младшего Авакова. Он отпущен под личное обязательство явиться по первому требованию.

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Финансы
Новости

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть

Ведомости
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ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть. Согласно обновленному прогнозу организации, мировой спрос на нефть к 2022 г. увеличится до 102,3 млн барр. в сутки. Таковы данные ежегодного доклада World Oil Outlook (WOO).

ОПЕК пересмотрела мировой спрос в сторону увеличения на 2,24 млн барр. в сутки по сравнению с докладом 2016 г. Помимо этого, в среднем каждый год до 2022 г. спрос будет увеличиваться на 1,2 млн барр. в сутки.

Как ожидает картель, спрос на нефть в России в прошлом году составил 3,4 млн барр. в сутки, в 2017-2018 гг. составит около 3,5 млн барр., в 2019-2021 гг. - 3,6 млн барр., в 2022 г. - 3,7 млн барр. в сутки. В 2030 г. показатель увеличится до 3,8 млн барр., к 2040 г. может опуститься до 3,7 млн барр.

ОПЕК также улучшила прогнозы по мировому спросу на нефть в долгосрочной перспективе - к 2040 г. мировой спрос ожидается на уровне 111,1 млн барр. в сутки.

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Политика
Новости

Полиция Киева возбудила дело о надругательстве над Вечным огнем

Ведомости
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Полиция Киева возбудила уголовное дело по факту надругательства над Вечным огнем в столице Украины, сообщает ведомство.

Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

C места происшествия полиция изъяла три пары строительных перчаток и ведра. Сейчас сотрудники надзорного ведомства проверяют наличие записей с камер видеонаблюдения, уточняется в сообщении.

7 ноября неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве. Это обнаружил случайный прохожий.

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Экономика
Новости

Годовая инфляция в России замедлилась до исторического минимума

Интерфакс/Ведомости
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В октябре 2017 г. годовая инфляция в России замедлилась до исторического минимума - 2,7%, сообщил сегодня Росстат. Месячная инфляция в октябре составила 0,2% - это нижняя граница прогнозного диапазона Минэкономразвития. За январь-октябрь 2017 г. потребительские цены в России выросли на 1,9%.

В этом году годовая инфляция ушла ниже таргета ЦБ (4,0%) еще в июле (3,9%) и затем последовательно снижалась: 3,3% по итогам августа, 3% по итогам сентября. В августе наблюдалась рекордная дефляция за всю историю в 0,5%. В сентябре дефляция составила 0,1%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,4% (с начала года - лишь на 0,3%). Плодоовощная продукция в октябре подорожала на 2,7% после снижения цен на 6,9% в сентябре, а с начала года она подешевела на 5,3%.

Минэкономразвития по итогам 2017 г. ожидает инфляцию в интервале 2,7-3,2%. Министр экономического развития Максим Орешкин в середине октября заявил журналистам, что отклонение годовой инфляции от таргета уже «серьезное», и это «плохо». По его словам, столь существенное замедление годовой инфляции вызвано монетарными факторами.

27 октября ЦБ решил снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 8,25% годовых. Банк России считает, что годовая инфляция по-прежнему остается вблизи 4%, а ее отклонение вниз связано главным образом с временными факторами.

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Политика
Новости

Возбуждено дело о призывах к терроризму и беспорядкам после задержаний 5 ноября

Ведомости
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Управление СКР по Москве возбудило несколько уголовных дел из-за несанкционированной акции 5 ноября в столице. Об этом говорится на сайте ведомства. Во время акции пострадал сотрудник полиции. При проверке документов 48-летний мужчина нанес ему удар в голову. Напавшего задержали. Акции предшествовали противоправные действия в соцсетях.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 212 УК (Призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК (Призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

«31 октября 2017 г. в интернете был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017 г. в различных городах России. Наряду с этим была размещена информация, содержащая описание способов совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении. Следствие считает, что эти действия привели к тому, что определенные категории россиян решили участвовать в несанкционированных акциях 5 ноября в столице.

5 ноября были установлены и задержаны за нарушение общественного порядка более 350 человек, среди них были и несовершеннолетние. Участники акций допрошены в качестве свидетелей, у них были проведены выемки. У некоторых протестующих были изъяты предметы, используемые для насильственных действий (маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской). Также была обнаружена и изъята запрещенная в России символика.

Массовые задержания в центре Москвы

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Политика
Новости

Начальник Генштаба объявил о самодостаточности группировки войск в Крыму

Ведомости
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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов объявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск. Об этом говорится в докладе Герасимова на коллегии Минобороны, посвященном выполнению майских указов 2012 г. президента России Владимира Путина.

«В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО», - заявил начальник Генштаба. Он напомнил, что в 2014-2016 гг. в состав Черноморского флота вошли шесть новых дизельных подлодок проекта 636.3, фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» с крылатыми ракетами «Калибр» и три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В докладе Герасимов указал на то, что рост боевых возможностей ВС за последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия России в стратегически важных регионах мира. Так, интенсивность полетов дальней авиации стала соответствовать показателям времен СССР, а число походов кораблей и судов ВМФ в важные районы Мирового океана в 2017 г. достигло максимума – 139 походов.

В Сирии прошли проверку в боевых условиях практически все современные отечественные образцы вооружения и военной техники, отметил Герасимов. «Широкое использование разведывательно-ударных средств на основе комплексов разведки, управления и связи позволило реализовать принцип «одна цель – одна бомба», - заявил он.

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Финансы
Новости

Сбербанк снизил ставку ипотеки для одобренных им квартир

Ведомости
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Со вторника, 7 ноября, Сбербанк снижает ставку ипотеки для покупки квартир на 0,3 процентного пункта (п. п.) по отдельной акции «Витрина». Об этом сообщил сам банк.

Новый диапазон ставок – 8,6-9,7% годовых, следует из сообщения Сбербанка. Но чтобы получить самую низкую ставку по акции, необходимо соблюсти ряд условий. Квартиру надо выбрать на портале «ДомКлик» - сервисе Сбербанка для покупки недвижимости. Акция распространяется на квартиры, отмеченные значком «Одобрение онлайн». «Это объекты недвижимости, уже проверенные Сбербанком, одобрить которые можно онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра», - сказано в сообщении Сбербанка. Правда, без покупки полиса страхования жизни и здоровья ставка по кредиту будет больше на 1 п. п., следует из информации на сайте «ДомКлик». Электронная регистрация сделки дает экономию еще в 0,1 п. п.

«Мы рассчитываем, что наша акция привлечет еще больше клиентов на портал [«ДомКлик»]», - не скрывает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев (его слова приводятся в сообщении).

Ставки ипотеки Сбербанка начинаются с 7,4% годовых, следует из информации на сайте банка. Такой процент действует только на новостройки, по отдельной акции. При покупке жилья в кредит у определенных застройщиков, которых более 160, можно получить скидку в 2 п. п. - без нее ставка была бы 9,4% годовых. Минимальные 7,4% возможны также за счет страхования жизни и здоровья, при электронной регистрации сделки, а также если заемщик получает зарплату на карту Сбербанка.

Сбербанк – крупнейший игрок на рынке ипотеки, его доля в выдачах кредитов – более 50%.

Власти России и квартирный вопрос

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