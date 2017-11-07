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Кипр зазывает иностранных туристов на выставке World Travel Market в Лондоне

Более 50 представителей туристической отрасли Кипра, включая министра Йоркоса Лаккотриписа, на этой неделе принимают участие во всемирной туристической выставке World Travel Market в Лондоне. Во время этого мероприятия отельеры, туроператоры и другие компании могут представить свои продукты и услуги и договориться о контрактах на летний сезон 2018 г.

Лаккотрипис, в частности, должен провести встречи с представителями авиакомпаний Великобритании, граждане которой занимают первое место среди иностранных туристов по посещению Кипра. На них приходится более трети турпотока, который, по данным Туристической организации Кипра (CTO), составил с января по сентябрь 2017 г. 3 001 603 человека. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, 34,64% приехавших были как раз британцами.

Авиасообщение с Кипром налаживают не только зарубежные перевозчики, но и созданная летом 2016 г. кипрская авиакомпания Cobalt Air. На прошлой неделе стало известно, что она открыла новые рейсы сразу по нескольким направлениям – шесть рейсов в неделю в лондонский аэропорт Gatwick, два – во Франкфурт, два – в московский аэропорт «Шереметьево» (россияне занимают второе место среди иностранных туристов на Кипре).

Ранее министр транспорта Кипра Мариос Деметриадес назвал увеличение зимнего турпотока важнейшим приоритетом и заявил, что его министерство в сотрудничестве с CTO и оператором аэропортов Hermes разработало планы продвижения зимнего туризма на острове зарубежным клиентам.

В Лондоне министр Лаккотрипис также расскажет британским предпринимателям об инвестиционных возможностях на Кипре.