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«Аэрофлот» заплатит британской компании $1 млн за дизайн салона А-350

«Аэрофлот» заплатит почти $1 млн британской компании Priestman Goode, специализирующейся на промышленном дизайне, за разработку интерьеров своих новых Airbus A350. Общая стоимость договора - $991 326 без НДС, срок выполнения - до октября 2019 г.

Priestman Goode была выбрана «Аэрофлотом» по итогам открытого запроса предложений, заявка компании была единственной. Максимальная стоимость договора составляла 75 млн руб.

По условиям конкурса, победитель должен разработать спецификации для поверхностей интерьера самолетов (включая цвета, рисунки и текстуры), выполнить дизайн кресел, барной зоны (будет расположена в бизнес классе). Также должны быть выполнены «индивидуальные брендовые решения внутри салона A350, обеспечивающие дополнительное присутствие бренда компании на борту».

«Аэрофлот» планирует получить в 2019-2025 гг. 28 самолетов A350: 14 - в модификации A350-900 (на 325-440 кресел в зависимости от компоновки салона) и столько же в модификации A350-800 (на 280-440 кресел). «Аэрофлот» - единственный российский заказчик самолетов этого типа.