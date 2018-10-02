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«Яндекс» выкупил агрегатор скидок «Едадил»

«Яндекс» выкупил 100% в стартапе «Едадил», который развивает одноименный агрегатор скидок. Об этом сообщила РБК основатель «Едадила» Наталия Шагарина и подтвердил представитель «Яндекса».

Шагарина – бывший продакт-менеджер «Яндекса». Она создала «Едадил» в 2012 г. Спустя три года было зарегистрировано ООО «Едадил». Шагарина получила долю в компании, также долю в 10% получил программист Святослав Иванов, создавший техническую часть проекта.

«Яндекс» впервые вошел в капитал компании в середине 2015 г. Он получил 10%, а у Шагариной оставалось 80%. Стороны условий сделки не раскрывали. Они отказались сообщить и сумму, уплаченную «Яндексом» за увеличение доли до 100%.

По расчетам аналитика Sova Capital Александра Венграновича, стоимость 100% «Едадила» может составлять 600–800 млн руб. Таким образом, за 90% «Яндекс» мог заплатить 540–720 млн.

«Едадил» – приложение, которое собирает акции и скидки в ближайших к пользователю магазинах. В 2016 г. у сервиса появились купоны – при сканировании на кассе их предъявителю предоставляется скидка.

В декабре 2017 г. была запущена система кэшбэка по определенным товарам из каталога: если купить товар, отсканировать QR-код с чека, то после проверки чека на счет пользователя в приложении поступит обещанная производителем сумма, которую можно вывести на счет мобильного или на кошелек «Яндекс.Денег».

По подсчетам «Едадила», в сентябре у приложения было более 6,2 млн пользователей. По данным MediaScope, на август в городах с населением более 100 000 человек у приложения было 7 млн посетителей; оно было на 19-м месте по популярности у пользователей в России. Партнеры сервиса – более 650 ритейлеров, а также топ-50 крупнейших производителей FMCG (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного потребления) в России.

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