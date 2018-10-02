«Яндекс» выкупил агрегатор скидок «Едадил»

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«Яндекс» выкупил 100% в стартапе «Едадил», который развивает одноименный агрегатор скидок. Об этом сообщилаРБК основатель «Едадила» Наталия Шагарина и подтвердил представитель «Яндекса».
Шагарина – бывший продакт-менеджер «Яндекса». Она создала «Едадил» в 2012 г. Спустя три года было зарегистрировано ООО «Едадил». Шагарина получила долю в компании, также долю в 10% получил программист Святослав Иванов, создавший техническую часть проекта.
«Яндекс» впервые вошел в капитал компании в середине 2015 г. Он получил 10%, а у Шагариной оставалось 80%. Стороны условий сделки не раскрывали. Они отказались сообщить и сумму, уплаченную «Яндексом» за увеличение доли до 100%.
По расчетам аналитика Sova Capital Александра Венграновича, стоимость 100% «Едадила» может составлять 600–800 млн руб. Таким образом, за 90% «Яндекс» мог заплатить 540–720 млн.
«Едадил» – приложение, которое собирает акции и скидки в ближайших к пользователю магазинах. В 2016 г. у сервиса появились купоны – при сканировании на кассе их предъявителю предоставляется скидка.
В декабре 2017 г. была запущена система кэшбэка по определенным товарам из каталога: если купить товар, отсканировать QR-код с чека, то после проверки чека на счет пользователя в приложении поступит обещанная производителем сумма, которую можно вывести на счет мобильного или на кошелек «Яндекс.Денег».
По подсчетам «Едадила», в сентябре у приложения было более 6,2 млн пользователей. По данным MediaScope, на август в городах с населением более 100 000 человек у приложения было 7 млн посетителей; оно было на 19-м месте по популярности у пользователей в России. Партнеры сервиса – более 650 ритейлеров, а также топ-50 крупнейших производителей FMCG (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного потребления) в России.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Акционеры «Роснефти» утвердили промежуточные дивиденды за первое полугодие – общий объем выплат составит 154,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
В сообщении отмечается, что дивиденды составят 14,6 млрд руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО.
Решение принято по итогам общего собрания акционеров, которое состоялось 28 сентября.
Выручка «Роснефти» по итогам II квартала 2018 г. оказалась на 20% больше, чем в I квартале этого года, – 2,1 трлн руб., на 46% больше EBITDA – 565 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,6 раза – до 256 млрд руб. Это рекордная квартальная прибыль за всю историю компании.
Суммарно за полгода выручка увеличилась на 35% до 3,7 трлн руб., а чистая прибыль – почти в 4 раза, до 351 трлн руб. За первое полугодие чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 309 млрд руб. ($5,1 млрд), практически в 1,4 раза превысив чистую прибыль «Роснефти» за весь прошлый год.
Совокупный объем дивидендов «Роснефти» по итогам 2017 г. с учетом промежуточных (40,6 млрд руб.) составил 111 млрд руб. (50% чистой прибыли по МСФО).
Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира
LM Otero / AP
ExxonMobil была лидером рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts в течение 12 лет – до прошлого года. Тогда лидером стал «Газпром». Однако в 2018 г. Exxon вновь заняла первое место рейтинга, а российская компания опустилась на 17-е
1/10
LUKOIL
В топ-10 крупнейших мировых энергокомпаний попала только одна российская – «Лукойл», который поднялся на второе место с шестого
2/10
Mike Blake / Reuters
Американская Phillips 66 занимает третью строчку
3/10
E.ON
Немецкая E.on – четвертую
4/10
China Shenhua Energy
На пятой строчке рейтинга разместилась китайская China Shenhua Energy
5/10
Valero Energy
На шестом месте – американская Valero Energy
6/10
Shailesh Andrade / Reuters
На седьмом – индийская Reliance Industries
7/10
TOTAL
Восьмое место заняла французская Total
8/10
Liu Chan / Zuma / TASS
На девятом месте китайская Sinopec Corp.
9/10
Sukree Sukplang / Reuters
Топ-10 замыкает крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда PTT Plc
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Заключенный Евгений Макаров, видео пыток которого в исправительной колонии в Ярославле опубликовала «Новая газета», вышел на свободу, передает корреспондент «Интерфакса».
Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство. Он должен был покинуть колонию 22 октября 2018 г., но в августе ходатайствовал о пересчете срока по новому закону. Суд удовлетворил просьбу и сократил срок на два месяца.
«Новая газета» 20 июля опубликовала видеозапись, на которой сотрудники колонии в Ярославле бьют резиновой палкой Макарова по пяткам, а когда он теряет сознание, приводят в чувство, поливая водой. Люди, одетые в форму сотрудников ФСИН, требуют от него извинений, а услышав их, продолжают бить, объясняя это тем, что он неправильно извиняется.
По данным издания, избиение произошло 29 июня 2017 г. В апреле того же года Макаров жаловался в СКР, прокуратуру и УФСИН на пытки, обращение результатов не дало. После публикации «Новой газеты» ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело.
В августе «Новая газета» опубликовала новый видеоролик, который, по ее данным, снят в декабре 2016 г. На нем сотрудники колонии стоят вдоль стен коридора, между ними прогоняют четверых заключенных. Осужденным наносят удары по спине и голове.
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Концерн Mazda заявил о планах оснастить гибридными двигателями 95% производимых им автомобилей к 2030 г. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
«К 2030 г. Mazda ожидает, что двигатели внутреннего сгорания в сочетании с некоторой формой электрификации будут установлены на 95% производимых автомобилей, а электромобили на батареях будут составлять 5%», – отмечается в заявлении компании. Это решение принято в рамках стратегии Sustainable Zoom-Zoom 2030, предполагающей снижение выбросов углекислого газа «от скважины до колес» на 90% к 2050 г. по сравнению с уровнем 2010 г. Предполагается, что промежуточный результат – снижение выбросов на 50% – будет достигнут в 2030 г.
Ранее в рамках той же стратегии Mazda, нефтехимическая компания Saudi Aramco и Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) объявили о старте проекта по повышению эффективности двигателей внутреннего сгорания и сокращению выбросов CO2.
Десятого сентября завод двигателей Mazda был открыт во Владивостоке. Предприятие рассчитано на выпуск до 50 000 бензиновых двигателей SkyActiv-G, соответствующих требованиям экологического стандарта «Евро-5». Стоимость проекта составила 3 млрд руб.
Путин и Абэ открыли во Владивостоке завод двигателей Mazda
Михаил Климентьев / ТАСС
Во Владивостоке открылся завод двигателей Mazda, построенный совместным предприятием «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус»
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Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС
Общая стоимость проекта составила 3 млрд руб.
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Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС
Генеральный директор, член совета директоров «Соллерс» Вадим Швецов и президент России Владимир Путин
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Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС
Собираемые во Владивостоке двигатели пока не будут устанавливаться на производимые в России автомобили
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Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС
Предприятие способно выпускать до 50 000 бензиновых двигателей SkyActiv-G, соответствующих требованиям экологического стандарта «Евро-5»
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Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС
В церемонии открытия завода приняли участие президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС
Завод будет выпускать моторы объемом 2 л и мощностью 150 л. с.
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«СОЛЛЕРС»
Конвейер представляет собой современную инженерно-конструкторскую разработку и включает ряд полностью роботизированных стендов без применения ручного труда
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Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС
Моторы планируется собирать из импортируемых из Японии узлов и деталей
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«СОЛЛЕРС»
Это уже третий завод двигателей, построенный в России иностранными концернами
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Проезд по Крымскому мосту открылся 1 октября не для всех большегрузов – ограничения не сняты для бензовозов. Об этом сообщилРБК источник, близкий к одному из профильных ведомств, и подтвердили владелец сети АЗС ТЭС в Крыму Сергей Бейм и аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» (поставщик нефтепродуктов в Крым) Виктор Костюков.
Как рассказал Костюков, Минтранс выдал разрешение на проезд по мосту грузовиков. Однако бензовозов это разрешение не коснулось. Проезд, добавил он, закрыт для всех грузовиков с любыми нефтепродуктами – они считаются опасными грузами, а выдача специальных разрешений на их провоз задерживается.
Коллапса нет, отметил Костюков: поставщики пользуются паромной переправой по морю и ждут разрешения.
Представитель ФКУ «Упрдор Тамань» (заказчик строительства моста) Алина Черноиванова подчеркнула, что по участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств согласно действующему в России законодательству. Вопрос о разрешении для бензовозов она комментировать не стала. Минтранс переадресовал вопросы в Ространснадзор. В Ространснадзоре пока не ответили на запрос РБК.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров также подтвердил, что для грузовиков с нефтепродуктами и другими опасными грузами необходимы специальные разрешения на проезд по мосту. Пропуск выдается на каждое транспортное средство, рассказал он, отметив, что нужно иметь в виду, что маршрут новый и требует более долгого согласования.
Первого октября на Крымском мосту было открыто движение грузовиков. До этого было установлено ограничение по весу – 3,5 т. Мера была связана, как пояснял Росавтодор, с «необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона».
Автомобильное движение по Крымскому мосту началось в мае. За день до открытия по мосту за рулем строительного «Камаза» проехал президент России Владимир Путин.
Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост
Евгений Разумный / Ведомости
Президент Владимир Путин и миллиардер Аркадий Ротенберг (справа) открыли Крымский мост. ООО «Стройгазмонтаж» Ротенберга было генподрядчиком проекта. Стоимость моста – 227,9 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин проехал 19 км по мосту за рулем строительного «Камаза»
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
После визита Путина Ротенберг признался, что у него «мурашки бегают», когда он говорит о завершении стройки
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
Путин после поездки на "Камазе" поздравил строителей с завершением стройки
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Внешнеполитическое ведомство США раскритиковало сценарий обмена украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии строгого режима, на россиян, находящихся под стражей в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госдепартамента США.
«Любая ошибочная попытка России использовать свое незаконное задержание гражданина Украины в качестве основы для переговоров стала бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона», – заявил собеседник агентства.
В конце сентября «Новая газета» сообщила о переговорах между Россией и Украиной о возможном обмене Сенцова на осужденных в США российских граждан – Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованную Марию Бутину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.
Представитель госдепартамента повторил ранее озвученную позицию США о том, что приговор в отношении Сенцова за «планирование террористических актов безоснователен и является циничным ответом за его несогласие с оккупацией Россией Крыма». Ранее госдепартамент призывал Россию освободить украинского режиссера.
Сенцов не согласен с предъявленными ему Россией обвинениями и объявил голодовку, которая продолжается уже более 140 дней.
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Одним из инвесторов продолжения фантастического фильма «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука станет «Национальная медиа группа» (НМГ), владеющая РЕН ТВ и «Пятым каналом». Об этом пишетРБК со ссылкой на представителя холдинга. Премьера картины планируется на декабрь 2019 г.
Финансирование кинопроизводства будет происходить через компанию «НМГ студия», зарегистрированную, по данным ЕГРЮЛ, 18 сентября. Размер инвестиций не уточняется. Продюсер «Притяжения-2» Михаил Врубель подтвердил участие группы в съемках нового фильма, отметив, что «масштаб проекта существенно увеличился».
Фильм «Притяжение» вышел в прокат в 2017 г. и вошел в топ-10 самых успешных российских фильмов. Это был совместный проект Art Pictures Studio и кинокомпании «Водород». Кассовые сборы картины в России и странах СНГ без учета Украины, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», составили 1,1 млрд руб. Бюджет «Притяжения», по оценкам «Кинопоиска», составил 380 млн руб.
Политика
Новости
Премьер-министр Японии приступил к формированию нового правительства
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Правительство Японии отправлено в отставку для формирования нового кабинета министров после переизбрания Синдзо Абэ в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии.
Свои позиции в новом кабинете могут сохранить 6 из 18 членов правительства, передает Kyodo. В их числе называют вице-премьера и министра финансов Таро Асо, министра иностранных дел Таро Коно и генсекретаря правительства Ёсихидэ Сугу. Сохранить свои посты могут также министр экономики, торговли и промышленности Хиросиге Секо, министр госземель и транспорта Кэйити Исии и министр экономического возрождения Тосимицу Мотэги.
В качестве нового министра обороны собеседники агентства называют Такеши Ивейа. Также ожидаются отставки министров сельского хозяйства, юстиции и образования. Состав кабинета будет считаться сформированным после утверждения императором.
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Рейтинг доверия президенту США в мире остается крайне низким, что сказывается и на глобальном имидже Соединенных Штатов. Об этом говорится в исследовании центра Pew Research Center о международном имидже Америки, приуроченном ко второй годовщине президентства Дональда Трампа. Исследование базируется на результатах опросов более чем 26 000 респондентов в 25 странах мира.
Уверенность в том, что Дональд Трамп принимал правильные решения в отношении мировой политики, испытывают 27% опрошенных Pew Research. Еще 70% респондентов не доверяют американскому лидеру. Хуже всего с доверием к Трампу ситуация обстоит в Мексике (6%), Испании (7%), Франции (9%) и Германии (10%). Только в четырех странах Трампу доверяют более половины респондентов – на Филиппинах, в Израиле, Нигерии и Кении. Его позиции заметно улучшились в Южной Корее (на 27 п. п.) на фоне подвижек в урегулировании конфликта на Корейском полуострове, в Израиле (на 13 п. п.) на волне антииранской риторики и в Польше (на 12 п. п.), приветствующей антироссийские санкции.
В России Трампу доверяют всего 19% опрошенных против 69%, сомневающихся в верности его курса в международной политике. Хуже российские респонденты относились только к Джорджу Бушу в 2003 г. (8%) на фоне вторжения США в Ирак и к Бараку Обаме в 2014 г. (15%) и 2015 г. (11%), когда обострился конфликт на Украине. При этом в 2017 г. доверие к Трампу в России испытывали 53% респондентов.
Российскому президенту Владимиру Путину в мире доверяют немного больше, чем Трампу, — 30% опрошенных. Тогда как сомнения по отношению к принимаемым им решениям испытывают 62% опрошенных. Больше всего Путину доверяют в России (81%), на Филиппинах (61%) и в Тунисе (53%). В Европе российского лидера сильнее всего поддерживают в Греции (45%) и Германии (35%).
Самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель – 52%, доверять ей не склонен 31% опрошенных. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 46% респондентов и не доверяют 34%, а председателю КНР Си Цзиньпину 34% против 56% соответственно.
Именно Китай составляет конкуренцию США на международной арене. Отвечая на вопрос о том, какую страну вы хотели бы видеть глобальным лидером, 63% респондентов отдали предпочтение США и лишь 19% – Китаю. За китайское лидерство высказались и 35% российских опрошенных, еще 13% поддержали США. Ведущей экономической державой США называют 39% в 25 странах мира, тогда как Китай – 34%. При этом 70% опрошенных считают, что Китай сейчас находится на подъеме и играет в мире более важную роль, чем 10 лет назад. Про Россию так думает 41% опрошенных, про США – 31%. В том, что во внешней политике Вашингтон не учитывает интересы других игроков, уверены 70% опрошенных, обратное мнение разделяет лишь 28% респондентов.
Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным
Впервые Владимир Путин оказался на обложке иностранного журнала в марте 2000 г., когда выиграл выборы президента России. Тогда Time пытался дать ответ на волновавший в то время вопрос «Who's Mr. Putin?». Журнал выпустил статью под заголовком «Выход из тени. Но человек, который будет следующим президентом России, остается загадкой»
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Time несколько раз помещал Владимира Путина на свою обложку. На фото – Time, январь 2001 г. Заголовок: «Путинская Россия. По мере того как растет его авторитарность, растет и популярность президента»
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Ноябрь, 2003 г. Заголовок – «Привет, товарищ. Владимир Путин и его люди играют жестко: сажают за решетку богатейшего нефтяного барона страны, накладывают арест на миллиардные активы, борются с противниками Кремля. Российский президент возвращается к советскому стилю правления?». Номер вышел после ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского
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Журнал The Economist от 16 декабря 2006 г. В номере вышла статья под заголовком "Не связывайтесь с Россией" о «злоупотреблении» Россией энергетическими ресурсами. Она вышла после атаки Росприроднадзора и прокуроров на проект “Сахалин-2”, в результате которой его инвесторы – Shell, Mitsui и Mitsubishi – согласились уступить контроль “Газпрому”
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Пожалуй, самая известная обложка с российским президентом. В 2007 г. Time назвал Путина «человеком года» за усилия по укреплению экономики страны. Заголовок на обложке: «Владимир Путин. Царь новой России»
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The Economist от 16 августа 2008 г. Заголовок на обложке: «Россия возрождается. Каким будет ответ Запада?». Журнал вышел после вооруженного конфликта России с Грузией в августе 2008 г.
6/19
Time, март 2012 г. Заголовок на обложке: «Невероятно уменьшающийся премьер-министр России. Владимир Путин станет президентом на третий срок, но его власть ослаблена как никогда раньше. Это делает весь мир более опасным местом». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал позицию автора статьи русофобией. «Можно с большой долей уверенности сказать, что автор этих слов – большой русофоб и путинофоб. И при этом эта фобия застилает глаза и не дает ему объективно оценивать реальность», - заявил Песков «Коммерсантъ-FM»
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Январь 2014 г. В преддверии Олимпиады в Сочи вышел номер The New Yorker с обложкой, на которой Владимир Путин изображен в образе фигуриста
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The Economist, февраль 2014 г. Статья «Триумф Владимира Путина» посвящена победе России на Олимпийских играх в Сочи
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Немецкий журнал Der Spiegel от 10 марта 2014 г. Заголовок на обложке: «Поджигатель. Кто остановит Путина?»
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Time от 17 марта 2014 г. «Азартная игра Путина. У лидера России, кажется, есть все карты в Крыму. Но он до сих пор не выиграл», – гласит заголовок обложки. 16 марта 2014 г. в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. Вхождение Крыма в состав России поддержали 97%
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The Economist в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России, вышел с заголовком на обложке «Новый мировой порядок»
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Польский еженедельник Wprost от 21 июля 2014 г. Номер, посвященный сбитому над юго-востоком Украины малазийскому лайнеру Boeing MH17, вышел с заголовком «Преступник без наказания»
13/19
Time в августе 2014 г. после катастрофы с малазийским Boeing. Заголовок: «Вторая холодная война. Запад проигрывает опасной игре Путина»
14/19
The Economist, февраль 2015 г. В статье под заголовком «Война Путина на Западе» автор пишет, что «в то время, как страдает Украина, пора признать серьезность российской угрозы и противостоять ей»
15/19
The Economist, март 2016 г. Заголовок: "Полая суперсила. Путин, Сирия и пропагандистская машина». Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 г.
16/19
The Week от августа 2016 г. вышел со статьей под заголовком «Демонстрация силы Путиным. Вмешивается ли Москва в политику США?»
17/19
В октябре 2017 г. журнал The Economist поместил на обложку российского президента в образе царя. Заголовок гласил: «Царь родился. 100 лет после российской революции»
18/19
В апреле 2018 г. выйдет журнал Time, на обложке которого Путин изображен в деловом костюме с короной на голове. Судя по обложке, в номере выйдет статья Михаила Зыгаря под заголовком «Восходящий царь. Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте»
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Три вице-губернатора Приморья освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой администрации. Речь идет об отставке Ирины Мануйловой, Станислава Ершова и Дмитрия Братыненко.
«Первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мариза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян пока остаются на своих местах», – уточнили в пресс-службе.
Мануйлова курировала в администрации сферу образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов. Ершов отвечал за взаимодействие с федеральными органами власти, Братыненко – с региональным законодательным собранием, краевой избирательной комиссией и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества.
В пятницу, 28 сентября, президент Владимир Путин назначил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Кожемяко – первый губернатор, который возглавлял четыре региона. До Приморья он руководил Амурской областью, Сахалином и уже не существующим регион Корякия.
До Кожемяко врио губернатора Приморья в октябре 2017 г. был назначен Тарасенко. В сентябре этого года он участвовал в двух турах губернаторских выборов в регионе. Результаты голосования были отменены местным избиркомом по рекомендации ЦИК из-за многочисленных нарушений. После назначения Кожемяко Тарасенко стал замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
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instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
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Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
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Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
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Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
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Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
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Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
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Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
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Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина с супругой на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»
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Законопроект о новой системе пенсионных накоплений – индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) – предусматривает предоставление человеку определенного срока (от 1,5 до 5 лет) для принятия решения о переводе имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка России Сергея Швецова на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.
По словам Швецова, такая схема будет применима только к конвертации имеющихся накоплений. Она не затрагивает согласие граждан отчислять взносы на ИПК из зарплаты. «У физлиц будет большой период, чтобы принять [решение] или отказаться. Если они не отказались, но и не приняли, то по истечении этого длинного периода – чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по "молчунам" – будет accept (принятие. – "Ведомости") по Гражданскому кодексу России», – сказал Швецов.
Речь не идет «о платежах граждан на свои счета, мы говорим о том, как конвертируются обязательства пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ИПК», уточнил он. Швецов не раскрыл подробности о механизме выражения согласия россиян на отчисление взносов из зарплаты на накопительную пенсию.
Соответствующий законопроект будет опубликован в ближайшее время, сказал зампред ЦБ.
В понедельник, 1 октября, РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минфин и ЦБ разработали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Этот механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. Граждан будут оповещать о подключении к системе, говорили источники РБК.
Сам Швецов год назад говорил, что ЦБ выступает против идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. О разработке законопроекта об ИПК Минфин объявил в августе. Ранее систему планировали запустить в январе 2020 г. Публичное обсуждение проекта должно было состояться 22 августа, однако его отложили. По информации источников «Ведомостей», перенос обсуждения связан с негативной реакцией граждан на пенсионную реформу.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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Пакет Игоря Макарова в нефтеперерабатывающей группе New Stream временно перейдет к председателю совета директоров Дмитрию Мазурову, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. По их информации, Макаров практически уже вышел из New Stream, остались только формальные отлагательные условия. Передача пакета будет первым этапом сделки, в результате которой в New Stream появится новый акционер, отмечает газета. В будущем долю Макарова выкупит президент New Stream Андрей Зокин, также занимающий пост независимого директора в совете «ВСМПО-Ависмы». Сделка должна быть оформлена в ближайшие месяцы. Ее условия согласовываются, уточняет «Коммерсантъ». Размер продаваемого пакета издание не называет.
По информации источников, Сбербанк в рамках сделки получит опцион на получение доли в Vikay Industrial, который позволит банку при желании войти в капитал структуры по заранее оговоренной цене. В New Stream, Сбербанке не стали комментировать информацию о сделке.
На рынке Зокина считают человеком, близким к гендиректору «Ростеха» Сергею Чемезову, пишет газета. По словам источников «Коммерсанта», назначение Зокина в августе президентом New Stream вместо Мазурова связано с возможностью поддержки нефтеперерабатывающей группы со стороны «Ростеха».
Основной актив New Stream – Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т. Группе также принадлежит Марийский НПЗ, нефтяной терминал «Коммандит сервис» в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области. В Антипинском НПЗ 80% владеет кипрская Vikay Industrial, в которой Мазурову и Макарову принадлежит по 40%, еще 20% – у Николая Егорова. Сбербанк владеет «золотой акцией» Vikay.
Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод