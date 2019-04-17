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Фигурант дела Захарченко вышел из капитала подрядчика РЖД

Валерий Маркелов, обвиняемый в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вышел из капитала группы компаний «1520», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.

Маркелову принадлежали 28,33% группы. Его доля 15 апреля перешла Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%.

ВЭБ.РФ планирует выкупить значительную долю в группе компаний «1520», 15 апреля сообщили «Ведомости». Госкорпорация может приобрести от 30 до 49%, что позволит ей стать крупнейшим акционером «1520».

Группа компаний «1520» – крупнейший строительный подрядчик РЖД. В 2018 г. ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб.

В октябре прошлого года суд арестовал Маркелова по делу о даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он в течение 10 лет платил Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.