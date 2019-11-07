Компания семьи основателя Lego потеряла за день $150 млн

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Рейтинг Doing Business начнет оценивать госзакупки с 2020 года

В следующем докладе Всемирного банка – Doing Business 2021 – появится новый индикатор, оценивающий процедуры госзакупок. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка.

Введение этого индикатора обсуждалось с 2016 г. Три года назад авторы рейтинга планировали оценить прозрачность процедур, доступ к госзакупкам малого и среднего бизнеса. И даже провели «пилот» в 78 странах. Но до сих пор показатель в число основных включен не был.

Сейчас госзаказчики должны отдавать малому и среднему бизнесу не меньше 15% всех своих закупок за год, а госкомпании – не менее 18%. Всего по нацпроекту развития малого и среднего бизнеса госзакупки у таких компаний должны вырасти с 3 трлн до 5 трлн руб. к 2024 г. Но пока такие закупки растут медленно, предупреждала Федеральная антимонопольная служба: за 2018 г. – только на 8%. Кроме того, малый и средний бизнес сталкивается с проблемами – например, с задержками оплаты контрактов. Из-за этого предприниматели не могут вовремя выполнять обязательства по другим контрактам, у них образуются долги за кредиты, они задерживают зарплату, жаловался бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Есть проблемы и с остальными закупками. Среднее количество заявок госкомпаний снизилось за первое полугодие 2019 г. на 10% и составило в среднем 1,36 заявки, более чем на 5,4 трлн руб. госкомпании закупили у единственного поставщика или с помощью «прочих» способов. Это позволяет госкомпаниям избегать конкурентных процедур закупок и создает коррупционные риски, отмечала Счетная палата. Государство также тратит существенную часть средств на закупки у единственного поставщика – за 2018 г. более 7 трлн руб.

За 2019 г. Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции – до 28-го места из 190. Это ниже того, где хотел бы видеть Россию президент Владимир Путин. Еще в 2012 г. он поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручение должно быть выполнено к 2024 г.