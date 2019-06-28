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Семья основателя Lego инвестирует во владельца музеев мадам Тюссо

Консорциум инвесторов, в который входит семья основателя Lego, приобретет британскую компанию Merlin Entertainments, владеющую тематическими парками Legoland и музеями восковых фигур мадам Тюссо. Консорциум предложил по 4,55 фунта стерлингов за каждую акцию Merlin, пишет Financial Times. Таким образом, он заплатит премию 15% по отношению к стоимости акций на момент закрытия торгов 27 июня, а вся компания оценена в 4,77 млрд фунтов ($6 млрд).

Благодаря этой новости акции Merlin в пятницу утром подорожали на 14% до 4,5 фунта. После завершения сделки она перестанет быть публичной компанией. Пойти на такой шаг ее призывал американский инвестор-активист ValueAct Capital.

Помимо Kirkbi, инвесткомпании семьи основателя Lego Оле Кирка Кристиансена, в консорциум также входят фонд прямых инвестиций Blackstone и канадский пенсионный фонд CPPIB. Причем Kirkbi, владеющей 75% акций Lego, уже принадлежит 30% акций Merlin с тех пор, как она продала компании парки Legoland в 2005 г., отмечает The Wall Street Journal. После сделки ей будет принадлежать 50% акций Merlin, а другая половина компании – Blackstone и CPPIB. Как заявила Kirkbi, эта сделка позволит ей и Merlin теснее сотрудничать над развитием бренда Legoland.

Merlin была основана в 1979 г. У нее несколько раз менялись владельцы, а в 2013 г. она провела IPO, выставив свои акции на Лондонской фондовой бирже по 3,15 фунта. Сейчас Merlin управляет 130 аттракционами в 25 странах. В прошлом году ее выручка составила 1,65 млрд фунтов ($2,1 млрд), а ее объекты посетили 67 млн человек.