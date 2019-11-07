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«Лента» начала расследование отравления 100 сотрудников в служебной столовой

«Лента» начала служебное расследование причин массового отравления своих сотрудников, сообщила пресс-служба компании. Всего, по данным ритейлера, к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания обратились более 100 сотрудников центрального офиса компании в Санкт-Петербурге, более 30 из них госпитализированы. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины, подчеркнули в компании.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 39 человек после массового отравления в петербургском офисе «Ленты». Ведомство уточняло, что у людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит. Позже Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой «Ленты», где питание организовано по типу «шведского стола».

В отношении столовой компании был составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности, уточняло ведомство.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.