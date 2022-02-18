В Госдуме предложили ограничить иностранные инвестиции в российские дата-центры
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил ограничить участие иностранных юрлиц во владении российскими центрами обработки данных (ЦОД), пишет «Коммерсантъ». Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О связи». Они планируются к рассмотрению в апреле, сообщили изданию в комитете.
Сегодня иностранная компания может открыть ЦОД в России, отметил зампред комитета по информполитике Антон Горелкин. По мнению депутата, этот вопрос нужно «отрегулировать с точки зрения национальной безопасности». То, каким образом будет ограничено участие иностранных бенефициаров, будет обсуждаться с представителями отрасли, отметил он. В Минцифры предложение думского комитета назвали своевременным, добавляет «Коммерсантъ».
По данным iKS-Consulting, объем рынка коммерческих дата-центров в России в 2021 г. составил 54 млрд руб. При этом на начало 2022 г. около четверти стойко-мест в 20 крупнейших дата-центрах, на которые приходится в общей сложности 86% рынка, находятся под управлением иностранных юрлиц. Некоторые из них — кипрские офшоры, за которыми могут стоять и российские бенефициары, отметили в компании.
Крупнейшим в России оператором дата-центров с иностранным участием является IXcellerate (входит в тройку крупнейших игроков в России). Среди его инвесторов — Goldman Sachs, Sumitomo Corporation и IFC, а также эмиратский суверенный инвестфонд Mubadala, Российский фонд прямых инвестиций и «Сбер». Гендиректор компании Андрей Аксенов назвал необоснованными любые требования, которые могут создать неравные условия для операторов коммерческих ЦОДов.