В Госдуме предложили ограничить иностранные инвестиции в российские дата-центры

По данным iKS-Consulting, объем рынка коммерческих дата-центров в России в 2021 г. составил 54 млрд руб. При этом на начало 2022 г. около четверти стойко-мест в 20 крупнейших дата-центрах, на которые приходится в общей сложности 86% рынка, находятся под управлением иностранных юрлиц. Некоторые из них — кипрские офшоры, за которыми могут стоять и российские бенефициары, отметили в компании.