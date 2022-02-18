Газета
Бизнес

В Госдуме предложили ограничить иностранные инвестиции в российские дата-центры

Ведомости

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил ограничить участие иностранных юрлиц во владении российскими центрами обработки данных (ЦОД), пишет «Коммерсантъ». Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О связи». Они планируются к рассмотрению в апреле, сообщили изданию в комитете.

Сегодня иностранная компания может открыть ЦОД в России, отметил зампред комитета по информполитике Антон Горелкин. По мнению депутата, этот вопрос нужно «отрегулировать с точки зрения национальной безопасности». То, каким образом будет ограничено участие иностранных бенефициаров, будет обсуждаться с представителями отрасли, отметил он. В Минцифры предложение думского комитета назвали своевременным, добавляет «Коммерсантъ».

По данным iKS-Consulting, объем рынка коммерческих дата-центров в России в 2021 г. составил 54 млрд руб. При этом на начало 2022 г. около четверти стойко-мест в 20 крупнейших дата-центрах, на которые приходится в общей сложности 86% рынка, находятся под управлением иностранных юрлиц. Некоторые из них — кипрские офшоры, за которыми могут стоять и российские бенефициары, отметили в компании.

Крупнейшим в России оператором дата-центров с иностранным участием является IXcellerate (входит в тройку крупнейших игроков в России). Среди его инвесторов — Goldman Sachs, Sumitomo Corporation и IFC, а также эмиратский суверенный инвестфонд Mubadala, Российский фонд прямых инвестиций и «Сбер». Гендиректор компании Андрей Аксенов назвал необоснованными любые требования, которые могут создать неравные условия для операторов коммерческих ЦОДов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных