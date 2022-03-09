Приложения для знакомств Bumble и Badoo прекратят работу в России и Белоруссии
Американская Bumble Inc., которой принадлежат международные сервисы знакомств Bumble и Badoo и Fruitz, прекращает работу в России. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном 8 марта.
Приложения компании также будут удалены из App Store и Google Play в России и Белоруссии. Причины решения не называются.
Отмечается, что в 2021 г. на Россию, Украину и Белоруссию пришлось примерно 2,8% от общего годового дохода компании, причем эти страны принесли менее 0,1% дохода от приложения Bumble.
По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции на Украине уже 300 компании приостановили или прекратили деятельности в России, в их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.