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Приложения для знакомств Bumble и Badoo прекратят работу в России и Белоруссии

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Американская Bumble Inc., которой принадлежат международные сервисы знакомств Bumble и Badoo и Fruitz, прекращает работу в России. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном 8 марта.

Приложения компании также будут удалены из App Store и Google Play в России и Белоруссии. Причины решения не называются.

Отмечается, что в 2021 г. на Россию, Украину и Белоруссию пришлось примерно 2,8% от общего годового дохода компании, причем эти страны принесли менее 0,1% дохода от приложения Bumble.

По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции на Украине уже 300 компании приостановили или прекратили деятельности в России, в их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных