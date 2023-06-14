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Кабмин разрешил оборот лекарств без маркировки в новых регионах до апреля 2025 года

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Правительство России разрешило до апреля 2025 г. оборот лекарственных препаратов без маркировки в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Миушстин.

«До 1 апреля 2025 г. на территориях новых субъектов Российской Федерации допускается ввод в оборот... (или) вывод из оборота лекарственных препаратов без нанесения на них средств идентификации и без внесения информации о лекарственных препаратах в систему мониторинга», – говорится в документе.

До 1 апреля 2025 г. также разрешается ввод в оборот лекарств без маркировки, если те ввозятся (не из стран - участниц ЕАЭС) на территории четырех новых регионов РФ.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об обеспечении новых регионов лекарствами, которые нужны для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Во время совещания с членами правительства президент подчеркнул, что все российские регионы, в том числе новые территории, должны быть обеспечены качественным и современным здравоохранением.

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30 сентября 2022 г. Путин и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 5 октября он подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных