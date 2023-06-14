Кабмин разрешил оборот лекарств без маркировки в новых регионах до апреля 2025 года

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об обеспечении новых регионов лекарствами, которые нужны для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. Во время совещания с членами правительства президент подчеркнул, что все российские регионы, в том числе новые территории, должны быть обеспечены качественным и современным здравоохранением.