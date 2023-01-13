Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами от инфекционных заболеваний

Помимо этого, до 1 февраля также должен быть представлен доклад по вопросу обеспечения воинских частей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, которые необходимы для оказания помощи военнослужащим в ходе проведения СВО. Помимо Мишустина, ответственным по этому поручению назначен также глава Минобороны России Сергей Шойгу.