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Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами от инфекционных заболеваний

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об обеспечении новых регионов лекарствами, которые нужны для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Кремля.

«...принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний», — сказано в сообщении.

Доклад по этой теме должен быть представлен не позднее 1 февраля, далее — раз в полгода. Ответственным за его исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо этого, до 1 февраля также должен быть представлен доклад по вопросу обеспечения воинских частей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, которые необходимы для оказания помощи военнослужащим в ходе проведения СВО. Помимо Мишустина, ответственным по этому поручению назначен также глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Поручения были даны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 7 декабря 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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