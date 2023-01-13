Путин поручил обеспечить новые регионы лекарствами от инфекционных заболеваний
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об обеспечении новых регионов лекарствами, которые нужны для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, сообщается на сайте Кремля.
«...принять меры по обеспечению потребностей систем здравоохранения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, необходимых для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний», — сказано в сообщении.
Доклад по этой теме должен быть представлен не позднее 1 февраля, далее — раз в полгода. Ответственным за его исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо этого, до 1 февраля также должен быть представлен доклад по вопросу обеспечения воинских частей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, которые необходимы для оказания помощи военнослужащим в ходе проведения СВО. Помимо Мишустина, ответственным по этому поручению назначен также глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Поручения были даны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 7 декабря 2022 г.