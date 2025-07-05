Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили несколько рейсов

Ведомости

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вынужденно отменили некоторые рейсы, сообщили в Telegram-канале перевозчика.

Отмены произошли в связи с корректировкой расписания. Авиакомпании пересаживают пассажиров на другие ближайшие возможные рейсы, на которых есть места.

Для пассажиров, желающих отказаться от перевозки и вернуть деньги за билеты, предусмотрены специальные формы обратной связи на сайте.

5 июля Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Пулково» в Санкт-Петербурге, «Гагарин» в Саратове, «Баратаевка» в Ульяновске, в Ижевске, «Южный» в Иваново, «Шереметьево» в Москве, «Победилово» в Кирове и в «Туношна» в Ярославле. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных