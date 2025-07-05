Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили несколько рейсов

5 июля Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Пулково» в Санкт-Петербурге, «Гагарин» в Саратове, «Баратаевка» в Ульяновске, в Ижевске, «Южный» в Иваново, «Шереметьево» в Москве, «Победилово» в Кирове и в «Туношна» в Ярославле. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.