Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили несколько рейсов
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вынужденно отменили некоторые рейсы, сообщили в Telegram-канале перевозчика.
Отмены произошли в связи с корректировкой расписания. Авиакомпании пересаживают пассажиров на другие ближайшие возможные рейсы, на которых есть места.
Для пассажиров, желающих отказаться от перевозки и вернуть деньги за билеты, предусмотрены специальные формы обратной связи на сайте.
5 июля Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Пулково» в Санкт-Петербурге, «Гагарин» в Саратове, «Баратаевка» в Ульяновске, в Ижевске, «Южный» в Иваново, «Шереметьево» в Москве, «Победилово» в Кирове и в «Туношна» в Ярославле. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.