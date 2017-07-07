Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: С оценкой не поспоришь
Переэкзаменовка оценщиков мешает оспорить кадастровую стоимость
Людям не хватает доказательств в суде
- Ольга Адамчук
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Переэкзаменовка оценщиков мешает оспорить кадастровую стоимость в суде – людям и компаниям не хватает доказательств
Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС
Проблемы при оспаривании кадастровой оценки в судах связаны с ситуацией на рынке оценщиков. С 1 июля приостановлена работа экспертных советов при СРО оценщиков, заключение которых используется при обращении в суд, рассказали сотрудник оценочной компании, два участника экспертных советов и подтвердил руководитель одного из СРО. Сейчас они не имеют права проводить экспертизу отчетов оценщиков. Суды примут результаты экспертизы, проведенной только до 1 июля, поясняет замгендиректора оценочной компании «Финэксперт» Ирина Алехина.
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