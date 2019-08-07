Лимит суммы на свободный вывоз за пределы ЕАЭС вырос в 10 раз
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) повысила лимит суммы наличных, которую можно без декларации вывезти за границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Интерфакс-Запад». Обязательному подтверждению происхождения теперь подлежат суммы свыше $100 000.
Согласно действующему законодательству, без декларации можно вывозить за границы ЕАЭС наличные средства в сумме не более $10 000. Для перевозки наличных, превышающих эту сумму, требуется указать источник происхождения денежных средств, а также предполагаемую цель их использования.
По информации источников агентства, ранее лимит был согласован с национальными ведомствами стран, входящих в ЕАЭС: России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. В России их, в частности, утвердили МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минфин, Минэкономразвития и Росфинмониторинг.
В феврале Федеральная таможенная служба, которая также приняла участие в обсуждении нового лимита, сообщала «Интерфаксу», что стороны рассматривают сумму в $100 000, которую можно вывозить без подтверждающих документов, однако тогда она не была утверждена официально.