На льготные кредиты системообразующим предприятиям выделили еще 21,5 млрд рублей
Правительство России выделило дополнительно более 21,5 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
«Решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 г. на пополнение оборотных средств. Оно коснётся почти 800 предприятий-заёмщиков», – пояснили там.
Программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, правительство запустило в марте 2022 г. В рамках программы одно предприятие может могло получить по ставке 11% до 10 млрд руб. на один год, группа компаний – до 30 млрд руб.
На состоявшемся сегодня оперативном совещании с вице-премьерами министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что реализация программы позволила предприятиям на фоне санкций оперативно перестроить логистические цепочки, сформировать запасы сырья и комплектующих и не допустить остановки производства.
По его данным, за счет господдержки объемом 42,5 млрд руб. почти 800 компаний смогли привлечь 1,2 трлн руб. заёмных средств. Кроме того, через через региональные фонды развития промышленности была оказана аналогичная поддержка малым и средним компаниям: 850 таких предприятий на льготных условиях получили займы на сумму более 300 млрд руб.