На льготные кредиты системообразующим предприятиям выделили еще 21,5 млрд рублей

По его данным, за счет господдержки объемом 42,5 млрд руб. почти 800 компаний смогли привлечь 1,2 трлн руб. заёмных средств. Кроме того, через через региональные фонды развития промышленности была оказана аналогичная поддержка малым и средним компаниям: 850 таких предприятий на льготных условиях получили займы на сумму более 300 млрд руб.