Путин поручил рассмотреть введение регулирования цен на мазут для отопления
Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для отопительного сезона. Об этом говорится в списке поручений по итогам августовского совещания с членами кабмина.
В рамках одного из поручений правительство должно обеспечить финансирование расходов на проведение в Мурманской области и других регионах Арктической зоны отопительного сезона, рассмотрев вопрос «о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона».
Кабмину также необходимо рассмотреть вопрос о компенсации регионам расходов, связанных с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения. Доклады по этим вопросам правительство должно предоставить до 15 октября 2023 г. и до 1 февраля 2024 г.
В сентябре на совещании с президентом курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак рассказал, что кабмин прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике. В первую очередь речь идет о Мурманской области и Камчатском крае. После повышения биржевых цен стоимость мазута там превысила средний уровень прошлого года. 22 сентября Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний. Участники встречи отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах, а также его достаточные запасы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), нефтебазах и в резервуарах «Транснефти».
21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для борьбы с серым экспортом топлива и для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка. Это привело к увеличению запасов на 430 000 т, а также к стабилизации биржевых цен на топливо, которое транслировалось также в мелкооптовый сегмент, говорил Новак.
Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, писали ранее 5 октября «Ведомости». Бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. По данным Росстата, литр бензина Аи-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., Аи-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л.