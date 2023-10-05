Путин поручил рассмотреть введение регулирования цен на мазут для отопления

В сентябре на совещании с президентом курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак рассказал, что кабмин прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике. В первую очередь речь идет о Мурманской области и Камчатском крае. После повышения биржевых цен стоимость мазута там превысила средний уровень прошлого года. 22 сентября Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний. Участники встречи отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах, а также его достаточные запасы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), нефтебазах и в резервуарах «Транснефти».