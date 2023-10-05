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Экономика

Путин поручил рассмотреть введение регулирования цен на мазут для отопления

Ведомости

Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для отопительного сезона. Об этом говорится в списке поручений по итогам августовского совещания с членами кабмина.

В рамках одного из поручений правительство должно обеспечить финансирование расходов на проведение в Мурманской области и других регионах Арктической зоны отопительного сезона, рассмотрев вопрос «о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона».

Кабмину также необходимо рассмотреть вопрос о компенсации регионам расходов, связанных с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения. Доклады по этим вопросам правительство должно предоставить до 15 октября 2023 г. и до 1 февраля 2024 г.

В сентябре на совещании с президентом курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак рассказал, что кабмин прорабатывает возможность субсидирования стоимости мазута, поставляемого в отдельные регионы с высокой долей его использования в энергетике. В первую очередь речь идет о Мурманской области и Камчатском крае. После повышения биржевых цен стоимость мазута там превысила средний уровень прошлого года. 22 сентября Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний. Участники встречи отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах, а также его достаточные запасы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), нефтебазах и в резервуарах «Транснефти».

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21 сентября правительство ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для борьбы с серым экспортом топлива и для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка. Это привело к увеличению запасов на 430 000 т, а также к стабилизации биржевых цен на топливо, которое транслировалось также в мелкооптовый сегмент, говорил Новак.

Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, писали ранее 5 октября «Ведомости». Бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. По данным Росстата, литр бензина Аи-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., Аи-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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