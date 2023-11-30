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Экономика

Новак сообщил о продлении добровольного сокращения поставок нефти Россией

Ведомости

Россия продолжит добровольное сокращение поставок нефти и углубит сокращение еще на 200 000 б/с, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 000 баррелей в день еще на 200 000 баррелей в день, чтобы достичь 500 000 баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца первого квартала 2024 г. в координации с некоторыми странами ОПЕК+», – сказал Новак, его слова привела пресс-служба правительства.

Он уточнил, что это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 г. и составит 300 000 б/с нефти и 200 000 б/с нефтепродуктов. Дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок в будущем темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры, добавил вице-премьер.

5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 б/с будет продлено до конца 2023 г. Новак говорил тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти». С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 б/с. К добровольному сокращению добычи нефти также присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе главный партнер – Саудовская Аравия. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр. 

Ранее СМИ сообщили, что предварительно участники соглашения ОПЕК+ дали согласие дополнительно сократить добычу нефти. Саудовская Аравия, по данным источников, снизит объемы добычи на 1 млн б/с, а Россия и другие участники сделки – на 500 000 б/с. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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