Новак сообщил о продлении добровольного сокращения поставок нефти Россией

5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 б/с будет продлено до конца 2023 г. Новак говорил тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти». С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 б/с. К добровольному сокращению добычи нефти также присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе главный партнер – Саудовская Аравия. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр.