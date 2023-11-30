Новак сообщил о продлении добровольного сокращения поставок нефти Россией
Россия продолжит добровольное сокращение поставок нефти и углубит сокращение еще на 200 000 б/с, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 000 баррелей в день еще на 200 000 баррелей в день, чтобы достичь 500 000 баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца первого квартала 2024 г. в координации с некоторыми странами ОПЕК+», – сказал Новак, его слова привела пресс-служба правительства.
Он уточнил, что это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 г. и составит 300 000 б/с нефти и 200 000 б/с нефтепродуктов. Дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок в будущем темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры, добавил вице-премьер.
5 сентября Россия объявила, что сокращение экспорта нефти на 300 000 б/с будет продлено до конца 2023 г. Новак говорил тогда, что объемы снижения будут корректироваться ежемесячно «в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти». С марта этого года и до конца 2024 г. РФ также добровольно сокращает добычу нефти на 500 000 б/с. К добровольному сокращению добычи нефти также присоединились еще восемь стран ОПЕК+, в том числе главный партнер – Саудовская Аравия. Королевство с 1 мая сократило добычу нефти на 500 000 барр./сутки, а с июля и до конца года – еще на 1 млн барр.
Ранее СМИ сообщили, что предварительно участники соглашения ОПЕК+ дали согласие дополнительно сократить добычу нефти. Саудовская Аравия, по данным источников, снизит объемы добычи на 1 млн б/с, а Россия и другие участники сделки – на 500 000 б/с.